Atacaron sedes de la PEB a punta de balazos y granadas

ND / foto: @VpiTV / 2 abr 2018.- Con granadas y balazos fueron atacadas dos sedes de la Policía del estado Bolívar, durante el fin de semana. Afortunadamente no se registraron heridos, solo pérdidas materiales, daños en paredes, puertas y otras estructuras. El primer ataque se registró en horas de la madrugada de este domingo cuando sujetos no identificados lanzaron una granada de mano que detonó en el interior de la sede del Centro de Coordinación Policial (CCP) 11 de Abril, en San Félix.

Horas más tardes el Centro de Coordinación Policial del municipio Roscio, vivió algo similar. Cuatro sujetos desconocidos a bordo de dos motos Kasasaki KLR color negro dispararon fusiles y armas 9mm, además, arrojaron una granada de mano que no detonó.

vaya al foro

Etiquetas: balazos | granadas | PEB | sedes