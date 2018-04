Asdrúbal Oliveros: El envío de remesas es una oportunidad de negocios

ND / 12 abr 2018.- El director de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, aseguró este jueves que la migración de venezolanos ha incrementado significativamente las remesas que se “envían” desde el exterior, y eso ha generado una oportunidad.

Esto es, en un país donde transar divisas es ilegal excepto a través del Banco Central y a la tasa Dicom, el reto es lograr captar las divisas en el exterior y depositar los bolívares correspondientes en Venezuela.

“El mercado cambiario está cerca de mover 10 millones de dólares por día, obviamente lejos de ser el mercado que movía 100 millones de dólares en el 2009 pero sigue siendo un número representativo… cerca de la mitad de estas transacciones son empresas que buscan comprar dólares para importar… pero el 44% es el menudeo”.

Por menudeo, Olivares mencionó el cambio de montos pequeños hechos por familias, “para poder sostener estos precios tan elevados que estamos viendo en Venezuela”, y en particular se refirió a las remesas que envían familiares desde el exterior.

“La suma de todo eso es bien representativo. Estamos hablando cerca de 1.500 millones de dólares (mensuales). Es un número importante. Estamos hablando que en este momento nuestros cálculos nos dan que entre 1 y 1.2 millones de venezolanos que están en el exterior le están mandando plata a sus familiares en Venezuela… cerca de 100 dólares por mes a sus familias, o 1.200 dólares al año. Es un monto que parece bajo, pero cuando tú sumas todo eso pues es un número importante… y allí es donde están apareciendo muchas de estas páginas que quieren captar parte de ese negocio. Es un negocio que puede ser muy atractivo pues yo recibo los dólares en una plaza en el exterior (Miami, Madrid, Bogotá, Santiago de Chile) y coloco aquí en Venezuela los bolívares”.

“No es una remesa que se reciba aquí en Venezuela”, acotó Pedro Penzini López.

“Exactamente. Y se hace al margen de la cotización oficial, porque no hay una legalización en el mercado y segundo, porque la tasa Dicom no es atractiva”.

“Es un mercado que va a crecer. Otro de los hallazgos nuestros es que el costo de la vida en dólares está subiendo… ya 100 dólares es insuficiente con lo cual tú pensarías, no sé si esto va a ocurrir en meses, pero al cabo de unos años no es descabellado pensar que los envíos de afuera tengan que estar más cerca de los promedios latinoamericanos, de unos 500, 600 dólares por mes. Eso te multiplica este mercado por 5”, finalizó.

Aclaró que sus cálculos están basados en cifras del 2017.

La radiografía de la hiperinflación

“Venezuela está en hiperinflación desde hace casi seis meses. ¿Qué es la hiperinflación, además de que los precios suben de forma desordenada y rápida? Es que los precios no tienen ancla, hay una distorsión. El sistema de precios se destruye. No tienes referencias. Tú no sabes qué es caro y qué es barato”.

“Y el tipo de cambio, que es un precio más de la economía, no podía escapar de eso. Adicionalmente la página más representativa que ha habido por mucho tiempo (en referencia a DólarToday) se estancó con respecto a otros marcadores y con respecto a lo que era la presión de la demanda”.

