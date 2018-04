“EEUU intensificará sanciones” contra funcionarios venezolanos, asegura Arreaza

ND / 12 abr 2018.- El ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, afirmó que Estados Unidos aplicará más sanciones a Venezuela, con el objetivo de impedir la realización de las elecciones del 20 de mayo.

“Vendrán nuevos ataques contra Venezuela y se activará la diplomacia guerrerista estadounidense. Están anunciando supuestos embargos petroleros, pero no hay sanción, no hay agresión, no hay embargo que detenga a un pueblo como el de Venezuela”, dijo Arreaza según reseñó Globovisión.

El Canciller también precisó que “el pueblo venezolano es libre desde hace 200 años y ninguna acción imperialista podrá detenernos. Será libre por 2.000 años o más”, indicó.

Ayer Arreaza sostuvo una reunión con Federica Mogherini, alta representante de la Unión Europea, que también ha impuesto sanciones a Venezuela.

Tras su encuentro aseguró que “Venezuela está bajo un ataque multiforme inclemente que necesita de la solidaridad permanente de los pueblos hermanos”.

Y también puntualizó que “el presidente Maduro “ha reiterado la voluntad de mantener relaciones diplomáticas y de respeto con todos los países”.

