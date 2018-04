Aranguren: Copei no está de acuerdo en apoyar ninguna candidatura

Jennifer Suárez / 5 abr 2018.- El vicepresidente de Copei no reconocido por el Tribunal Supremo de Justicia, Walter Aranguren, afirmó este jueves que el partido socialcristiano “no está de acuerdo en apoyar ninguna candidatura”.

“Nosotros no tenemos responsabilidad de esa tarjeta verde que ahora se encuentra en manos del TSJ, ni tampoco estamos de acuerdo en apoyar una candidatura que está de espalda al sentimiento nacional”, expresó a través de una rueda de prensa.

Aseguró que no existen condiciones “para ir a ese proceso electoral que no es otra cosa que un fraude (…) estas no son elecciones”.

“Se están adelantando estas elecciones para retener el poder que es su único propósito”, manifestó.

Por su parte el secretario general del partido, Robert García, resaltó que Copei ha “sufrido de una persecución por colectivos armados durante todo este tiempo”, por lo que aseguró que los integrantes del mismo se mantienen “unidos frente a estos hechos”.

“Los social cristianos permanecemos unidos ante la lucha por el cambio del país. Hoy no dudamos nuestra cooperación en un frente que lucha por los venezolanos”, dijo.

García subrayó que el partido “siempre va le va a jugar limpio al país”. Los venezolanos no quieren vivir más años gobernados por Nicolás Maduro, sino elecciones justas y transparentes”.

“No nos vamos a dejar confundir por una campaña electoral, nuestro interés no es partidista, sino que siempre colocamos nuestro compromiso de cambiar al país por encima de todo”, indicó.

El diputado a la Asamblea Nacional, Juan Guaidó también estuvo presente en la rueda de prensa; lugar donde respaldó a los venezolanos que se encuentran en el exilio.

“Nuestro respaldo no es como organización solamente, sino humana a todos los venezolanos que se encuentran en el exilio o refugiados por la persecución política”, sentenció.

Etiquetas: Copei | TSJ | walter aranguren