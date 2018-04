Vladimir Villegas, sobre antejuicio a Maduro: No se debe caer en el chantaje político

Ronald Romero / 16 abr 2018.- El periodista Vladimir Villegas se refirió este lunes al supuesto antejucio de mérito que realizará este martes la Asamblea Nacional al presidente de la República, Nicolás Maduro. “Colonan a la oposición en un chantaje político”, indicó.



“La anunciada sesión de la AN, donde se piensa aprobar un antejuicio de mérito contra el presidente de la República, a propósito de la decisión adoptado por parte de unos magistrados que están fuera del país en el exilio, ellos no constituyen el cuerpo del TSJ. Esto es un acto de carácter político y que tiene el interés que sea aprobada por el Parlamento venezolano. Eso se traduciría en una nueva frustración para el pueblo venezolano, una más de las que se han producido a partir de algunos errores por parte de la conducción política en el país”, señaló durante su programa Vladimir a la 1 que transmite Globovisión.

Lea más: TSJ/AN ordena privativa de libertad contra Nicolás Maduro y notificar a Interpol

También agregó: “En este caso, esta iniciativa tiene como objetivo de colocar a la mayoría parlamentaria de la oposición en un disparadero bastante arriesgado sin proponer una salida real, concreta, cuando sabemos que la solución al conflicto político son las salidas constitucionales, pacíficas y electorales”.

El Comunicador Social dijo que ese acto “carece de total legitimidad y a mi me gusta llamar las cosas por su nombre, porque cuando uno critica esa línea pues a uno le dicen que es agente del Gobierno. Creo que es necesario hacer esa alerta para que no se le siga engañando al pueblo (…) Puras ilusiones, vendidas por objetivos que no tienen otra búsqueda de colocar a la oposición en un chantaje político”.

El pasado 9 de abril de 2018, el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio sentenció que hay méritos suficientes para enjuiciar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y solicitó a la Interpol incluirlo entre las personas con alerta roja internacional por corrupción y legitimación de capitales, esto tras evaluar las denuncias de corrupción por el caso Odebrecht presentadas recientemente por la fiscal destituida, Luisa Ortega Díaz.

“Esta sala del Tribunal Supremo de Justicia declara procedente la solicitud a la medida cautelar de privación de libertad en contra de Nicolás Maduro Moros (…) Se ordena notificar a la Fuerza Armada Nacional, al Cuerpo de Investigadores Científicas, Penales y Criminalísticas, pidiendo comunicárselo a todos los cuerpos de seguridad a los fines de que contribuyan al cumplimiento de esta orden”, señaló el fallo del TSJ en el exilio.

