Ángel Oropeza: El Frente Amplio es una instancia inédita con una plataforma imperfecta e incompleta

Enrique Meléndez / 20 abr 2018.- El politólogo y coordinador de la MUD, Ángel Oropeza, expresó que la constitución del Frente Amplio fue producto de una serie de encuentros que se fueron propiciando entre distintos sectores a nivel nacional, bajo la interrogante de qué hacer frente a una severa crisis que ha conducido al país a niveles de pobreza de 87%.

La aseveración la hizo en un foro que organizó el sábado pasado la Fundación Espacio Abierto, que dirige Luis Manuel Esculpi.

Inició sus palabras plateándose la pregunta del por qué de la necesidad de fomentar un frente amplio. En ese sentido, trajo a colación los reportes de los sondeos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), que hablan de un crecimiento de la pobreza de ingresos en 87%; es decir, casi nueve de cada diez venezolanos está por debajo de la línea de pobreza de ingresos, llegando la pobreza extrema a reportar un 61%.

Agregó que los sondeos de Encovi, además, arrojaban que el venezolano ha perdido este año 11 kilos y el año pasado 7 kilos, y a continuación expresó que esas son cifras muy lacerantes pero que todos las conocemos o las vivimos.

“Pero el año comenzó así, con un agravamiento de la ya severa crisis que todos padecemos. Y frente a esta situación, los responsables, los culpables de esa crisis en vez de dar la cara, asumir su responsabilidad, lo que dijeron fue: rápido, antes de que la crisis se complique hay que atornillarse en el poder mediante el adelantamiento de las elecciones”.

En ese sentido, Oropeza ubicó el inicio de un movimiento que se fue gestando en el país a partir de este intento del gobierno de eternizarse en el poder, apelando a este recurso a través de encuentros entre la gente de distintos sectores a nivel nacional, bajo la pregunta de: ¿qué hacer?

“Frente a esto, algunos sectores comenzaron a plantearse: ¿cómo le damos funcionalidad a este grupo de gente que está buscando encontrarse, para responder a esa pregunta? De esa pregunta fue que vino la idea de formar esto, que se ha dado en llamar el Frente Amplio”.

Pasó a definir lo que es el Frente Amplio: no es un partido político, no es la MUD remozada, tampoco es el chavismo disidente y mucho menos una estructura burocrática. Lo que se trata es de una instancia de comunicación, una instancia de encuentros, diálogo interno entre los sectores más variados del país, que son muy diferentes, pero que los comuniza en una sola cosa, y que es el hecho de que están hartos de lo que está pasando.

“Así que comenzó esta instancia que es inédita en el país, con una plataforma imperfecta e incompleta; donde están todos los partidos de la MUD; el chavismo disidente; movimientos estudiantiles; movimientos de jóvenes emprendedores; Fedecámaras, así como algunos organismos del sector productivo; centrales sindicales; algunas ONG´s; representaciones de algunas universidades; representaciones de la Iglesia, tanto la católica, como la evangélica”.

Según Oropeza, volviendo a lo de la pregunta, la primera respuesta sería la de organizar. Y al referirse al carácter heterogéneo del frente relató que en esta labor sus dirigentes se han conseguido con casos de regiones donde algunos sectores no admiten al chavismo disidente, por ejemplo, o en otros sectores no quieren a la MUD, como en otros no admiten a Fedecámaras. De modo que, a su juicio, esta es la situación en la que estamos; producto precisamente de la sociedad muy fragmentada que está por delante, tratándose de un país en ebullición.

“Este no es un país que está dormido, como piensa la gente de Miami porque nos ve haciendo cola para adquirir algún producto regulado. No, bájate del avión y métete en una de esas colas para que escuches lo que la gente habla. Grita alguna consigna a favor de Nicolás Maduro para que tú veas lo que te va a pasar. Qué es lo que hemos dicho siempre: un país en ebullición, pero fragmentado”.

Dijo que la tarea organizativa, en consecuencia, a partir de ahí consiste en tratar de unir a todos los sectores; pues se dan casos de que, por ejemplo, cuando se levantan los médicos con motivo de cierta protesta no son apoyados por las enfermeras o por los estudiantes. Lo mismo ocurre en todos los sectores de la vida nacional, donde las luchas se dan en forma focal y aislada. Esto se debe a la circunstancia de que nadie sabe lo que puede pasar en este país. De modo que el primer trabajo del Frente consistiría en comunizar a todos estos sectores.

Explicó Oropeza que el frente lleva a cabo actividades en los subsectores, como lleva a cabo actividades a nivel nacional.

“Pero como esta no es una estructura burocrática, sino un movimiento de movimientos, lo que se haga es lo que hagan todos sus componentes. La primera invitación es la de que hagamos cosas para que los demás se enteren, y eso es lo que el Frente hace. No hay qué hacemos si antes no nos organizamos. Hay que organizarse, para que la respuesta de qué hacemos sea colectiva y sea aprendida y compartida por todos”.

Al entrar en detalles sobre el por qué consideraba que el Frente Amplio tenía que ser incompleto, imparcial y con errores, Oropeza confesó que esta era una idea que había tomado de Joaquín Villalobos, un célebre comandante del Frente Farabundo Martí del Salvador, y quien le había recomendado, además, que en materia de frentes no había que caer en la tentación de querer gerenciar y controlarlo todo, que hay que dar libertades, sólo que queden muy claras las líneas.

Se preguntó: ¿cuáles son las líneas? Respondió: “No queremos esto, queremos cambiar el país. Pero lo queremos hacer por la vía electoral. Y como se quiere esta vía, hay que denunciar que estas del 20 de mayo no son elecciones para poder tener una salida electoral; pues si yo le digo sí a esto, entonces… la palabra en francés es autojoderse. Si yo compro esto, se me bloquea la salida electoral. De modo que parte del trabajo del Frente consiste en denunciar esto, además de luchar con valentía”.

Agregó Oropeza que Villalobos, asimismo, le recomendó en tercer lugar que dijera que el Frente tenía una labor simbólica, en el entendido de que había que representar siempre una unidad compacta; tomando en cuenta el espíritu de desesperanza que cunde en la gente en momentos como los que estamos viviendo los venezolanos y en donde se requiere alimentar las esperanzas, por lo que aquí entraba el hecho de tratar de no lavar los trapos sucios fuera de la casa, ya que la gente necesita siempre aferrarse a la idea de un símbolo, como en este caso sería el Frente.

Cerró refiriéndose a lo que serían las tres tareas que tiene por delante el Frente Amplio: “La primera es que, como queremos un cambio político por la vía electoral, hay que denunciar que esto no es lo que el gobierno pretende que sea, es decir, deslegitimar el 20 de mayo. Porque el 20 de mayo no hay una elección. Lo segundo es explicarle a la gente lo que hay que hacer. Porque si no votas, entonces ¿qué hacer?”.

Indicó que la tercera tarea consistía en determinar qué vendría después del 20 de mayo, y a continuación esbozó algunas de las actividades que se están llevando a cabo en ese sentido.

Etiquetas: Ángel Oropeza | Frente Amplio