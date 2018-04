Andrés Velásquez: Si Henri Falcón se retira le haría un gran favor al país

ND / 30 abr 2018.- El dirigente de La Causa R, Andrés Velásquez, dijo este lunes que los candidatos presidenciales, sobre todo, Henri Falcón, le harían un “gran favor” al país si se retiran de la contienda electoral pautada para el 20 de mayo.

“Si Henri Falcón y los demás candidatos tomaran esa decisión de retirar su candidatura le harían un gran favor, no solo al país, sino a la democracia, sobre todo en este pelea por la libertad y contra la dictadura y la farsa electoral, sería una decisión histórica, además, serían consecuente con lo que prometieron al principio que si no habían condiciones se retiraban, bueno, las condiciones no existen”, expresó Velásquez durante una rueda de prensa donde convocaba a la marcha del 1° de mayo por el Día del Trabajador.

Velásquez recordó que el Frente Amplio Venezuela Libre no reconocerá el resultado de los comicios del 20 de mayo, por considerarlo “una farsa”.

Asegura que bajo esa actitud facilitarán la salida “del dictador” del poder.

Etiquetas: candidato | Henri Falcón | Presidenciales2018