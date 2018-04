Alfredo Infante, s.j.: Una sociedad civil fortalecida le impide al Estado hacer lo que le dé la gana

Enrique Meléndez / foto: Clavel Rangel / 21 abr 2018.- El presbítero Alfredo Infante, s.j., director de la revista SIC, considera que el principal reto del Frente Amplio es lograr construir un programa mínimo común dentro de la diversidad.

La afirmación la hizo hace días en un foro organizado por la Fundación Espacio Abierto, que preside Luis Manuel Esculpi

“Escuchando a la gente me planteaba cómo aglutinar un frente amplio y, por su amplitud, cómo llegar a un mínimo común que comunique y, realmente, aglutine y movilice el mensaje”.

Agregó Infante que también se preguntó cuál debe ser y cómo llegar a ese mínimo común.

“En primer lugar, el cómo es muy importante, y si estamos apostando realmente por una articulación en espíritu democrático; pues ese cómo tiene que ser democrático; pero hay tal fragmentación en el tejido social y en los movimientos sociales que es necesario ir generando diálogos y acuerdos para concertar ese mínimo común social; para que tenga realmente una fuerza, una unidad, que sería ese mínimo común, en un ambiente de diversidad”.

Según Infante, la idea es construir ese frente amplio contra un gobierno estrecho; se trata de lograr el diálogo en una sociedad hambrienta, desconfiada y fragmentada; con unos partidos políticos institucionales desencontrados.

“Porque si no, pues no hay una fuerza social realmente, articulada. Asimismo, hay que cuidar mucho de que no se convierta en un asunto coyuntural, electoral; si no ir más allá de eso, y aquí surgen otras preguntas, como por ejemplo la relativa a los límites que tenemos en Venezuela entre gobierno, Estado y sociedad, límites que se han ido desdibujando”.

A juicio de Infante, el gobierno controla el Estado; de modo que el Frente Amplio, como alternativa, implica algo a largo plazo y que va más allá del tema político, de la transición; y es el tema país.

“El tema país pasa por la articulación y el fortalecimiento de la sociedad civil. Porque sólo fortaleciendo, articuladamente, la relación Estado-Sociedad puede rehabilitarse la sociedad civil y, al mismo tiempo, el gobierno, sea cual sea, que se alista en ese nuevo escenario democrático tendría una sociedad fortalecida que le impediría hacer lo que le dé la gana.

“Así que, a mi modo de ver, un frente amplio no es un asunto sólo coyuntural, sino de largo aliento y estructural; que se basa en un fortalecimiento de la sociedad civil; de modo que esa relación gobierno, Estado y sociedad se rehabilite; donde el gobierno pasa a ser, en un Estado democrático, que funcione con instituciones, el administrador de la cosa pública, y que el Estado sea el Estado fundado en la Constitución, y que la sociedad fortalecida sea capaz de controlar y ponerle límites también al Estado y haya una relación alternativa”.

Infante expresó también que la otra pregunta que él se planteaba al inicio de sus indagaciones era la relativa al tema de las condiciones electorales, pues toda elección tiene que ser democrática; de modo que eso sea una bandera al plantearse un camino institucional, y que, sin embargo, una de las cosas que a nivel de la base social la gente critica a la MUD es que sea solamente una alianza electoral.

“O sea que se junta en función de elecciones. Creo que el Frente Amplio tiene algo muy importante, y que es una amplitud, no tanto en la lógica moderna, sino en la lógica post moderna, pues estamos en un momento coyuntural, y, luego, buscar ese mínimo común. Pero dentro de ese mínimo común; aunque las elecciones sean importantes, porque tienen que ver con un momento decisivo que puede tener incidencias en lo estructural, creo que un frente amplio tiene que ser un espacio de diálogo, de concertación, y tiene que ser programático dentro de ese mínimo común”.

El tema electoral

Al enfocar el tema electoral, Infante indicó que, aun cuando en las encuestas se palpa una gran desmovilización, en lo que respecta al voto, él ha confrontado esta circunstancia con alguna percepción, que ha tenido sobre todo en estas dos últimas semanas; a propósito de su participación en algunos foros cotidianos (busetas, jeeps, colas), y que, en ese sentido, se ha dado cuenta de la existencia de una tendencia hacia el voto, en especial, hacia el voto de Henri Falcón.

“Ojo, aquí yo no estoy afirmando que voy a votar, y que lo voy a hacer por Falcón. Pero como fenómeno creo que se está dando esa tendencia. Por eso no sé sobre esos resultados de esas encuestas. Pero en estas dos últimas semanas yo he ido notando esa tendencia, y la he ido confrontando con otra gente”.

Hizo la salvedad de que no se trataba de una observación científica, en el entendido de que sus sondeos no se apoyaban en la tecnología de las grandes encuestadoras, y que sería más bien una observación cualitativa; que, por ejemplo, cuando él viaja en un autobús, de pronto, lanza entre los pasajeros alguna pregunta; tratando de hacer una especie de focus grup, y que el resultado es que de inmediato se desata la conversación, y que es ahí donde Infante ha podido captar que hay cada vez más gente que quiere votar por Falcón; aunque también hay otra gente que todavía lo duda.

“Les lanzo el tema de las condiciones electorales, y la respuesta es que hay que cambiar esto. No sé, pudiera haber alguna sorpresa el próximo mes de mayo. Es lo que he venido observando”.

Etiquetas: Alfredo Infante | Frente Amplio | sociedad civil