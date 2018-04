Albert Rivera pidió al congreso español iniciar sanciones contra funcionarios venezolanos

ND / 5 abr 2018.- El congresista y líder del partido Ciudadanos de España, Albert Rivera, informó este jueves que promoverá una moción en el Parlamento para ayudar a resolver la situación de exiliados venezolanos. Esto, tras sostener un encuentro con el ex alcalde metropolitano, Antonio Ledezma, el diputado a la Asamblea Nacional, Julio Borges y el dirigente opositor en el exilio, Carlos Vecchio.

“Espero que este parlamento esté a la altura y podamos decirles en pocos días que España emprende sanciones contra la dictadura venezolana”, dijo Rivera en un video divulgado en Twitter.

Rivera presentó en el Parlamento de su país una resolución para iniciar las sanciones “contra aquellos que están oprimiendo al pueblo venezolano”.

Aseguró que desde su partido político quieren ayudar a Venezuela.

En el encuentro también estuvo el ex jefe de gobierno español, Felipe González, quien exhortó a Henri Falcón a no participar en las presidenciales y no ser “el taparrabo” del presidente Maduro.

vaya al foro

Etiquetas: Albert Rivera | ciudadanos | España | sanciones | Venezuela