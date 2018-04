El Aissami: No habrá amenaza o bloqueo que detenga la “revolución”

Oleg Kostko / foto: @ViceVenezuela / 20 abr 2018.- El vicepresidente de la República, Tareck El Aissami, aseguró este viernes que sin importar el bloqueo o las acciones que otros países emprendan no revertirán el curso de “la revolución bolivariana”. “No habrá amenaza no habrá bloqueo no habrá imperio que pueda detener el curso irreversible de la revolución bolivariana“, declaró el vicepresidente de la República en un acto de carnetización del Psuv en el municipio Libertador del estado Mérida transmitido en el canal del estado.

“Ustedes han visto como el mundo entero (…) o los gobiernos de la región (…) tutelados por Estados Unidos se han dedicado a la tarea de denigrar, agredir, asediar, boicotear, sabotear a Venezuela, al pueblo venezolano”, señalo el vicepresidente.

El Aissami dijo que el Gobierno venezolano quiere “el respeto a nuestra sagrada soberanía (….) y más frente a un imperio cuyo Gobierno, cuya administración se ha dedicado al asedio al ataque militar a otros pueblos sin importarle nada”.

“La única garantía de paz de estabilidad política, la única garantía que nos va a permitir neutralizar el asedio y las garras criminales del imperialismo es la movilización popular”, manifestó El Aissami.

Sobre nuevo presidente de Cuba

El segundo mandatario nacional aprovechó el acto para enviar un mensaje de felicitación a Cuba por promulgación de Miguel Díaz-Canel como presidente de la nación isleña por parte de los miembros del parlamento.

“Nuestro reconocimiento al hermano pueblo de Cuba por el proceso electoral del día de ayer y al nuevo presidente Miguel Díaz (…) y a nuestro hermano mayor, nuestro padre Raúl Castro Ruz, nuestro abrazo y nuestro reconocimiento por su coraje su valentía y su fortaleza frente al imperialismo”, dijo.

