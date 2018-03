Vladimir Villegas a Delcy Rodríguez: Estoy en contra de la reelección indefinida

Ronald Romero / 19 mar 2018.- El periodista Vladimir Villegas rechazó este lunes las declaraciones de la presidenta de la ANC, Delcy Rodríguez, quien aseguró que el chavismo “no pretende entregar el poder” tras una posible derrota las elecciones presidenciales. “Esas declaraciones perturban el desarrollo de una campaña electoral democrática”, apuntó el Comunicador Social.

“Me quiero referir a algo que dijo la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, ella ha dicho ‘que no pretenden entregar el poder’, pero en tiempos de campaña electoral que la Presidenta de un órgano diga algo como eso, llama a preocupación. Se supone que si la voluntad del pueblo es que se realice un cambio de Gobierno eso debe ser respetado, esto perturba el desarrollo de una campaña electoral democrática”, señaló durante su programa Vladimir a la 1 que transmite Globovisión.

El columnista también agregó: “Se llega al poder para transformar a un país, no para quedarse eternamente, no tiene porque serlo, al menos que se tenga vocación autoritaria. El poder es para que el pueblo sienta que el ejercicio de la función pública tenga beneficio, no para que un grupo pretenda quedarse”.

Vladimir Villegas dijo que “la adicción al poder le hace daño a un país, la permanencia en el poder no puede ser el objetivo central de alguien que esté en él. Yo creo que esas expresiones en nada contribuyen a crear un clima favorable a la participación en un proceso electoral. Eso siembra más escepticismo, temores, dudas y en nada resuelve el conflicto político”.

Para finalizar, aseguró estar “en contra, después de todo lo que se ha vivido en Venezuela, estoy en contra de la reelección indefinida, fue una de las equivocaciones que se cometieron a la hora de modificar la Constitución. Ojalá tengamos como principio la alternatividad que es fundamental para que un país avance, que la gente vea en el cambio, una posibilidad de mejora, no en la permanencia de alguien en el poder como única opción”.

Etiquetas: Delcy Rodríguez | Venezuela | Vladimir Villegas