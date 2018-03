(vídeo) Bolívar con más de 24 horas sin agua

Elías Rivas / 30 mar 2018.- Presuntos actos vandálicos en Hidrobolívar han mantenido sin agua y por más de 24 horas a las parroquias de Ciudad Guayana, Universidad, Unare y Cachamay, correspondientes al sector de Puerto Ordaz.



Según informó la estatal a través de su cuenta en Twitter, “actos vandálicos ocurridos este jueves 29 de marzo en el tablero de potencia y control de la estación Golfo 7 perteneciente al Acueducto de Puerto Ordaz interrumpieron el servicio” en las zonas antes mencionada.

En el vídeo compartido por Noticiero Digital, grabado en las instalaciones de Hidrobolívar, se observan tres posiciones de bombeo. La primera está operativa, tiene motor y bomba. La segunda no tiene motor ni bomba y se evidencia una fuga considerable en contra flujo en válvula check y compuerta. En la tercera está la bomba pero no el motor. De tres equipos funciona un solo.

San Félix tampoco escapa de las fallas del servicio. “Motivado a una falla en el transformador de 6000Kva que alimenta la estación de captación Golfo 4 perteneciente al Acueducto de Macagua San Félix, desde el jueves se evidencia bajo flujo de agua hacia las parroquias Dalla Costa, Simón Bolívar y ausencia de servicio de agua potable hacia las parroquias 11 de Abril, Vista al Sol, Chirica, Upata, El Pao y Las Malvinas”, publicó la estatal del agua en la red social.

Pese a la información que maneja Hidrobolívar sobre supuestos actos vandálicos y fallas del servicio consecuencia de desperfectos en los equipos, vecinos de Alta Vista Norte, por ejemplo, denunciaron que la “mala” distribución del agua es constante.

Los habitantes de este sector tomaron las calles de Guayana el miércoles de Semana Santa pues aseguraban -para ese momento- que tenían más de 48 horas sin recibir el suministro, reseñó Correo del Caroní.

Los ciudadanos manifestaron en las adyacencias del Centro Comercial Mamy donde expresaron que han debido racionar el suministro a tan solo unas horas al día.

Clemente Scotto Cabrices, vecino de Alta Vista Norte, explicó al medio de comunicación que los residentes deben cargar agua desde tomas de la calle por la precariedad del servicio.

Sin contar los vecinos de Residencias Los Raudales, ubicado en Alta Vista, quienes no cuentan con el servicio de agua desde hace 6 meses y desde entonces se han visto obligados a modificar su estilo de vida; deben iniciar su día entre 5 a.m y 7 a.m, pues es el único momento del día en que les llega un poco de agua a sus hogares.

La manifestación fue atendida por Gustavo Imery, presidente de Hidrobolívar, quien se acercó al lugar para prometer que el bombeo de agua potable hacia Alta Vista comenzaría a reanudarse la mista tarde del miércoles.

Sin embargo, desde el jueves de Semana Santa hasta la fecha, la ciudad se encuentra sin agua.

Etiquetas: agua | Bolívar | Guayana | hidrobolivar | Puerto Ordaz | San Félix