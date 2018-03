Víctor Manuel García: Cualquier cosa puede pasar de aquí al 20 de mayo

ND / foto @Vzlaendigital / 21 mar 2018.- El director de Infocifras, Víctor Manuel García, presentó este miércoles resultados de una encuesta de escenarios electorales – encuesta sin validez estadística porque los encuestados se autoseleccionan para participar. Sin embargo, García presentó su análisis de la situación electoral.

“Si la pregunta sobre la posibilidad de que estos tres escenarios cambien entre hoy y el 20 de mayo me la hubieses hecho el lunes, oye, te hubiera respondido que Falcón no tiene ningún chance. Pero el martes participé en el focus group en la empresa y determinamos algo. ¿Te acuerdas de aquella pregunta que le hicimos al oficialismo… el 36% del oficialismo está votando con Nicolás Maduro… el 64% no está votando con Nicolás Maduro? ¿Qué va a hacer ese 64% de militancia oficialista? Tiene dos opciones: se abstiene de participar o va a votar. ¿Por quién? Sin lugar a dudas, por Henri Falcón, que viene de ese chavismo natural. Por otra parte, Henri Falcón, inteligentemente, ha venido hablándole al sector chavista. Entonces, estas elecciones son atípicas. Puede ocurrir cualquier cosa de aquí al 20 de mayo”, dijo en Con todo y Penzini por Globovisión.

Aseguró García que si las oposiciones (la representada, por un lado, por Henri Falcón, y por el otro, la del Frente Amplio) salen a votar, “Maduro deja de ser presidente por la vía electoral”. “Más del 76% de una votación es en contra de Maduro”.

El analista comentó también que el nombramiento de Claudio Fermín como Jefe de Campaña de Falcón agrega fuerza política al candidato, “pues Fermín, al retirarse como candidato presidencial, tenía casi el 11.3% del electorado venezolano”.

No precisó qué pasaría si solamente una parte de la oposición sale a votar pero que el 66% del chavismo vota por Falcón.

García también habló de qué hará el 20 de mayo. “Si me lo preguntas a mí, yo voy a ir a votar y voy a tratar de defender mi voto. Nadie más que yo que fui preso político quiero salir de este desastre de gobierno”.

Los tres “escenarios”

Escenario 1: No participamos, no vamos a votar. “Han participado 60 venezolanos inscritos en el REP”. Probabilidad que se dé este escenario: 50% dice que es “muy probable” que no participen y el 33%, que es “probable” que participen.

“Esta es la fotografía de este momento con 60 participantes. No quiere decir que esta radiografía termine de esta manera. Recuerden: esto no es representativo del electorado venezolano. A partir de 1.000 electores podemos decir que es representivo”.

Escenario 2: Acudimos a votar y gana Falcón y se respeta la voluntad popular. “Muy probable y probable”: 33,4%. “Poco o nada probable: 66.6%

Escenario 3. Gana Henri Falcón, se irrespeta la voluntad popular y sobreviene un conflicto social. “Muy probable o probable: 66,7%”; y “poco o nada probable: 33%”.

García invitó a los venezolanos que deseen participar en la encuesta a enviar su número de cédula y su correo electrónico a la cuenta de [email protected] para recibir la encuesta y participar.

