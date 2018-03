Venta de pescado bajó en Barquisimeto 70 %

ND / 30 mar 2018.- Comerciantes de Barquisimeto, estado Lara, manifestaron la baja en venta de pescado en 70 % por la falta de efectivo que se presenta en la entidad. Luis Nieto, cliente, comentó en entrevista para Unión Radio que solo compró un poco de pescado para seguir con las tradiciones de Semana Santa, aun cuando enfatizó que su sueldo no alcanza para mucho. “Yo trabajo en otras cosas porque mi salario no me alcanza, tengo que hacer otras actividades para poder darme estos lujos”, expresó el entrevistado.

vaya al foro

Etiquetas: Barquisimeto | pescado | Semana Santa 2018