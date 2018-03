Urosa Savino: Si no hay otra cosa, pues uno tiene que comer carne

ND / 29 mar 2018.- El arzobispo de Caracas, Jorge Urosa Savino, precisó este jueves santo que hay un “problema grave” de carestía de los alimentos que el Gobierno debe resolver de manera definitiva.

“Es simplemente una manifestación de penitencia el abstenernos de la carne, pero si no hay otra cosa que comer, pues uno tiene que comer carne. Está completamente dispensada esa norma de la iglesia en casos de necesidad”, manifestó Urosa Savino a los medios.

El religioso aseguró que “hay un problema grave, que es el problema de la carestía de los alimentos, de la escasez de los alimentos”. En ese sentido, destacó que “la olla comunitaria no es sino un paliativo, un remedio pequeño para un problema gordo que merece de verdad que el Gobierno lo resuelva de una manera definitiva”.

Recordó además que esta Semana Santa la actitud de los católicos tiene que ser “de servir a los demás, de ayudar, de apoyar a los que están más necesitados, de buscar siempre el bien común y de defender nuestros derechos y los derechos de los demás”.

También se refirió a las homilías y dijo que dio la norma a los sacerdotes de Caracas “de que no toquemos la cuestión partidista. Eso no significa que no toquemos los problemas del país. Eso no significa que nosotros no defendamos los derechos humanos de los venezolanos”, sostuvo.

“Es algo muy triste lo ocurrido en Valencia”

Por otro lado, el Cardenal repudió lo ocurrido en la Comandancia de Policarabobo en Valencia que dejó al menos 68 muertos, 66 reos y dos mujeres que se encontraban en calidad de visitantes.

“Es realmente algo muy deplorable, muy triste, y que que refleja el mal estado del sistema penitenciario. Eso es una deuda que tiene el actual Gobierno con el pueblo de Venezuela”, puntualizó.

