Urosa Savino: La Iglesia no ataca al Gobierno en actos religiosos

Ronald Romero / 23 mar 2018.- El cardenal, Jorge Urosa Savino, rechazó que el presidente de la República diga que la Iglesia “politiza” los actos religiosos, además, pidió a los venezolanos que se acerquen a Dios y dejar “la indiferencia” entre los feligreses.

“Nosotros no politizamos los actos religiosos. Las consideraciones sobre la dura realidad del sufrimiento de los venezolanos, especialmente de los más pobres, no es politizar un acto religioso. Por otra parte, desde hace muchos años yo he indicado a los sacerdotes en Caracas que en las homilías no se toque el tema partidista. Que no se ataque al gobierno en los actos religiosos. Eso no nos toca a nosotros en los actos de culto”, señaló en una nota del Diario El Nacional, escrita por la periodista Sofia Nedder.

Lea más: Cardenal Urosa: Elecciones sin condiciones es un atropello a los derechos políticos

El Arzobispo de Caracas pidió a los funcionarios de seguridad y al Gobierno “que se impida cualquier acto de violencia o alteración del orden, o agresiones a personalidades fuera o dentro de los templos”.

Para finalizar, Urosa Savino pidió a los venezolanos a “que se acerquen a Dios. No son tiempos para la indiferencia religiosa. Necesitamos estar unidos a Dios. Allá donde vayan, especialmente en sus tierras de origen, hay iglesias y celebraciones de actos religiosos. Allí pueden combinar el descanso y el esparcimiento con la celebración del amor de Cristo”.

vaya al foro

Etiquetas: Gobierno | iglesia | Urosa Savino