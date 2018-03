Trabajadores del Hospital Raúl Leoni en San Félix protestan por los cortes de luz

ND / 13 mar 2018.- Trabajadores del Hospital Dr. Raúl Leoni de Güaiparo, ubicado en San Félix, protestaron este martes por los cortes de luz no programados que, según los manifestantes, duran entre dos y cinco horas. “Cuando se va la luz no contamos con una planta eléctrica para manejar a los pacientes que están conectados a la ventilación mecánica. Aquí se va la luz hasta cinco horas”, dijo Irma Salazar, enfermera del centro de salud a las cámaras de VpiTv.

La escasez de alimentos, fallas en el servicio de agua y escasez de insumos médicos, también afecta el trabajo del personal que labora en el centro de salud, según comentó la enfermera.

“No hay reactivos y no contamos con agua. Los recién nacidos no tienen lencería”, explicó.

Criticó además que no existan cifras oficiales de niños que mueren por falta de alimentos y resaltó que es alarmante la cantidad de pacientes que padecen de malaria.

“Todo eso lo tienen tapado y estamos cansados de estar en esta situación. Aparte de eso lo que ganamos es insuficiente. El salario no nos alcanza ni para comprar un cartón de huevos ni un kilo de queso”, finalizó Salazar.

Familiares de pacientes también rechazaron la situación en la que se encuentran los internados en el hospital. Explicaron que en las farmacias hay escasez de medicamentos.

Etiquetas: corte de luz | hospital de guaiparo | protesta | San Félix