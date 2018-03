The Economist: Por primera vez Venezuela es calificada como un régimen autoritario

The Economist / traducción libre ND / 25 mar 2018.- Ha pasado una década desde que el politólogo de la Universidad de Stanford, Larry Diamond, sugirió que las democracias en el mundo estaban en retroceso. La décima edición del Índice Democrático de la Unidad de Inteligencia de la revista The Economist, publicado por primera vez el 31 de enero, demuestra que esta tendencia no deseada se ha establecido firmemente en el planeta.

El Índice, que resume 60 indicadores en cinco grandes categorías – procesos electorales y pluralismo, funcionamiento del gobierno, participación política, cultura democrática y libertades civiles – concluye que menos del 5% de la población mundial vive bajo “democracias plenas” (una de las calificaciones). Cerca de un tercio vive bajo regímenes autoritarios (incluyendo Venezuela y China). Y 89, de los 167 países estudiados en 2017, bajaron su calificación con relación al año pasado.

Noruega continúa liderando el ranking, y 14 naciones europeas forman parte de las 19 calificadas como “democracias plenas” (las otras calificaciones son “democracias imperfectas; regímenes híbridos y regímenes autoritarios).

Dos países en el ranking experimentaron las caídas más significativas: Indonesia y Venezuela, que por primera vez en los 10 años del ranking cayó al nivel de régimen autoritario.

Otros casos:

* España bajó 0,22 en el ranking, producto de los eventos de octubre en Cataluña, dejándola a décimas de ubicarse en una “democracia imperfecta”.

* Estados Unidos continúa calificada como una democracia impperfecta por segundo año seguido.

* Gambia fue la estrella del ranking del 2017. Después de 22 años bajo el régimen de Yahya Jammeh, un dictador que eliminó las libertades políticas, centralizó el poder y utilizó a los militares para generar miedo en la población, el país logró el año pasado un cambio de gobierno democrático, por lo que su ranking subió 30 peldaños y pasó de ser calificado como un “régimen autoritario” a uno híbrido.

vaya al foro

Etiquetas: Índice Democrático | ranking | régimen autoritario | Te Economist | Venezuela