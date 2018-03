Horóscopo de la semana del 19/03/2018

Este lunes es día de los José ya que se recuerda el nacimiento del papá de Jesús, por lo cual, además en algunos países como España, se celebra el día del padre. San José es el patrono de “la buena muerte”, de los niños que están por nacer, los carpinteros y de los emigrantes, entre otros.

Un dato curioso un 19 de marzo en el 721 a.C. se avistó el primer eclipse del que se tiene registro. Otro… según Wikipedia que es el “día del hombre” en Colombia, aunque internacionalmente sea el 19 de noviembre.

Dice el horóscopo que será mejor no realizar nada importante, Sol se encontrará recorriendo el último grado del signo Piscis, por lo que mientras mas cotidiano lo lleves adelante mejor. Se deberán cuidar mas que otras veces todos aquellos que hayan nacido en los últimos días de su signo.

Todo debe estar bien limpio, decorado con flores y frutas especialmente manzanas, mandarinas, piñas y naranjas. Será día para agradecer y esperar el inicio del año astrológico, para mi único y verdadero.

Las actividades cotidianas intensas, intercambiando con varios temas a la vez. Relacionadas con lo relativo a fuego, encendido, motivación, impulso, inicios, lo que es rojos, cortante o está caliente. Aquellos que son sensibles a las energías imperantes se sentirán con iniciativa y primaverales.

Se podrá sentir cierta inestabilidad porque por un lado termina un ciclo solar y por otro el lunar está tomando impulso… la cuestión será en que sepas aprovechar cada una según tus circunstancias.

Como siempre, los riesgos son varios mas en esta oportunidad aumenta la probabilidad de sismos, aludes, temperaturas extremas, hundimientos, estructuras que colapsan, insólitos, de pérdidas, extravíos, explosiones, ataques terroristas o sexuales, problemas en montañas, funerarias, basureros, bancos, sitios donde se guardan cosas, competencias, relativos al fútbol, alturas, de caídas, por acciones militares, secuestros, desapariciones, repeticiones poco agradables, o de que pierdas el control de las emociones. Caso que vayas a seguir lo que te pide tu cuerpo, mide bien las consecuencias antes de hacerlo.

Si llega el momento de retirarte, no titubees hazlo de inmediato, ten presente la enseñanza hindú que dice “lo que termina, termina” de nada sirve alargarlo a ver qué pasa, enfrenta la situación, si ya no sientes nada allí o notas que no puedes hacer mas nada, retírate. Sugiere que te alejes de lo que no sirve y aprendas a manejar las situaciones que consideras tóxicas, huir de ellas no te ayuda a crecer.

El color verde o rosado. La música que te serena, el incienso de rosas. La clave: se un observador, que sabe que nada es bueno o malo, solo es.

Este día cumplen cuatro años de prisión Raul Emilio Baduel y Alexander Tirado, jóvenes valientes que, cuando fueron apresados, manifestaban pacíficamente por una mejor Venezuela.

El martes nos daremos el feliz año y celebraremos el cumpleaños de Gaia. Sol en Aires, los días empiezan a ser Libra invitándonos al equilibrio y a lograr la serenidad interior, aunque con sus bemoles porque Venus, hasta final de mes, está en Aries donde no se encuentra muy cómodo que se diga y nos describe jornadas que tienden a lo violento, impulsivo y ardiente. Es el día internacional de la Felicidad y corresponde al equinoccio de primavera en el norte y de otoño en el sur.

Una recomendación que puede ayudarte a rodearte de energías positivas para los próximos 12 meses es que a partir de la entrada de Sol en Aries y durante los 12 días siguientes, regales sonrisas y vivas el lado positivo de cada situación… en Santosha diría el sabio Patanjali, es decir haciendo lo que te causa bienestar y lo que impulsa a tu cerebro ordenar la segregación de las hormonas de la felicidad (dopamina y endorfinas), entre ello sonreír, reírte a carcajadas, comer chocolate, tomar el sol (con la debida protección), recibir o darte masajes, la meditación, yoga, bailar, cantar, escuchar música, pintar, moldear, jugar, realizar ejercicios respiratorios, correr, ir en bicicleta, nadar, etc.

El miércoles se ve propicio para entrar en contacto con otros planos, honrar a tus ancestros y realizar meditación que te acerquen a la comprensión de lo que sucede cuando pasamos de una vida a la otra. Corresponde quitar el platito, el vaso y la cuchara.

El jueves en América (viernes en el resto de lo continentes) Mercurio empieza a verse retrógrado. Permanecerá así hasta el 15 de abril. Si tu ascendente es Géminis o Virgo, durante todo ese periodo. evita comprometerte a hacer lo que no estás seguro que puedes cumplir.

Si te sientes atrapado en el trabajo, este viernes, paciencia, no es el momento de buscar cómo escaparte

El sábado de Luna Creciente, conveniente para tomar hábitos y repetir mantras dedicados a Ganesha que ayudan a eliminar obstáculos o energías negativas y a activar escudos de protección. Comienza la fase lunar que nos impulsa a ser mas productivos y eficaces que otras veces, y facilita la actividad intelectual.

El Domingo de Ramos (o palmas), se recuerda el día en que Jesús entró, montando un burro, a Jerusalén y la gente lo ovacionaba como si fuera un futuro rey. Finaliza la cuaresma con el inicio de la Semana Santa, la cual culmina el siguiente domingo, de Pascua, que este año cae en primero de abril. Por ser 25 de marzo coincide con la celebración, además, de la Anunciación, día que el arcángel Gabriel le avisara a María que sería la mamá de aquel al que debía llamar Joshua, y quien al crecer se conoció como el Maestro Jesús.

Desde el lunes hasta el viernes, podremos aprovechar las energías lunares para sembrar, lo que sea, desde ideas en la mente de los demás hasta plantitas en nuestro huerto, es por eso que se consideran días adecuados para estudiar, dictar o asistir a talleres o a cursos de inducción, fijar imágenes en tu mente o presentar proyectos. Es en estos días que le corresponde, según Mark Filipini, al neurotransmisor acetilcolina que está asociado con la memoria y el aprendizaje: “Cuando estamos surcando en acetilcolina, nos volvemos más sensibles, más aptos a actividades grupales y más receptivos emocionalmente”, es una etapa para tomar impulso o alzar el vuelo.

