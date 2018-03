Horóscopo de la semana del 05/03/2018

Empezamos este lunes una semana en la que, hasta el jueves inclusive, las energías propician las actividades sociales, las celebraciones y lo ecológico.

Se conoce este periodo como el de la dopamina, por lo que se presta para iniciarte en el segundo NIyama del Yoga, conocido como Santosha o contentamiento, para divertirte, disfrutar de lo que haces, celebrar lo que has hecho, hacer lo que amas y relajarte.

No se ve como el mejor de los días, Mercurio deja el signo de Piscis por lo que aumenta el riesgo de perder documentos, extraviarse al momento de ir a un lugar que no conoces, tener conflictos en acuerdos o negociaciones, caer en engaños, confusiones o errores. Sin olvidar que todo tiene dos lados y que tu la capacidad de encontrar el positivo.

Si tienes que presentar un examen, dar un discurso, hacer una presentación o trabajar en comunicaciones da lo mejor de ti. Podremos saber de actos lascivos, problemas con niños, accidentes por aceites u otros derivados del petróleo, fuertes vientos, sismos seguidos de alerta de tsunamis o fraudes. Noticias poco claras o referentes a suicidios, naufragios, intoxicaciones, asfixias, ahogamientos, drogas, centros de reclusión o los pies.

Debes cuidarse mas que otras veces los ascendente Géminis o Virgo y los signo zodiacal Piscis, Géminis, Sagitario y Virgo de los últimos días. No convendrá comenzar nada importante a menos que conozcas la mejor hora astrológica para hacerlo.

El color que te haga sentir seguro, el incienso de jazmín y la música que te cause bienestar. La clave: Cautela, no dejes que te dominen las emociones, las cuales se ven a flor de piel.

Le toca a Venus dejar el signo de Piscis el martes, especialmente este día y hasta nuevo aviso, deberemos ser mas cuidadosos con los asuntos del amor, la política, la música, el arte, lo femenino, lo que involucra grandes cantidades de dinero, veneno o placeres, ya que estas cuestiones estarán en la parte baja de su biorritmo energético. Se mantienen los riesgos al respecto de los asuntos de Mercurio que leíste el lunes, mas si estás con mujeres o se tratan de los descrito por Venus y que leíste al principio de este párrafo. Deberán cuidarse mas que otras veces los ascendente Libra y Tauro y los signo zodiacal Piscis y Virgo de los últimos días. No convendrá comenzar nada importante a menos que conozcas la mejor hora astrológica para hacerlo.

También el miércoles la sugerencia en no empezar nada importante a menos que conozca la mejor hora astrológica para hacerlo. Destacarán aquellos que tienen un gusto exquisito o buenos modales. Cuidado con las ideas, aparecen trayendo dificultades o beneficiando a otros.

El jueves está anunciada la posibilidad de realizar descubrimientos importantes. Un día propicio para aquellos que trabajan el arte con fuego (sin correr riesgos innecesarios).

Caso que te sientas afectado por la acción de personas negativas no te acongojes ten presente que el karma es inexorable; a veces a nosotros nos parece que tarda (se lo he leído mucho a los venezolanos últimamente), pero no es así, llega en el momento perfecto, cuando se ha cumplido el ciclo.

El viernes será pleno el cuarto menguante, por lo que podremos ese día hacernos el firme propósito de dejar un vicio o cualquier hábito que ya no te esté beneficiando. Si te cortas el cabello te crecerá mas fuerte y puedes hasta el día de Luna nueva podar tus plantas para darles vigor.

Durante el fin de semana las actividades cotidianas débiles, la gente con ganas de dormir mas de la cuenta y hacer poco o nada. Mejor no planificar actividades donde intervenga mucha gente o en la montaña. Puede ser difícil de olvidar. No te compliques con muchas actividades, mientras menos, mas fácil será “darle vuelta a la tortilla”

La recomendación para el sábado es la de seguir a tu yo verdadero, lo cual te libera de dudas y prejuicios y te permite disfrutar del ahora sin miedos, plenamente.

Y el domingo en las cosas del corazón, amores que se consolidan, las tensiones se podrán solucionar tomando decisiones en la marcha.

Soy horoscopia en Facebook, @coluccisusana en Instagram y @horoscopia en Twitter, te invito. Contacto: [email protected]

Namaste

vaya al foro

Etiquetas: Susana Colucci