Superlano sobre crisis eléctrica: Ahora el Ministro le echa la culpa al clima

Ronald Romero / 20 mar 2018.- El diputado a la Asamblea Nacional, Freddy Superlano, aseguró este martes que la crisis eléctrica ha llegado a todos los sectores sociales del país. “Los apagones alcanzan hasta 12 horas”, indicó el Legislador.



“Hay que trabajar en consecuencia, tenemos que mantener este debate en los próximos días, no solo abocarnos a comisión mixta y comisión especial. El racionamiento eléctrico por sumisión política es bastante grave, hubo asignaciones fiscales millonarias; el Fondo Chino, que superó los 2 mil millones de dólares, ahora Mota Domínguez le echa la culpa al clima”, señaló durante la sesión del Parlamento.

El también ingeniero afirmó que “hablar de crisis eléctrica es hablar de corrupción; $6.700 millones para rehabilitaciones, créditos de más de $4.700 millones, aportes del fondo chino por más de $2 mil millones. ¿En dónde quedó todo esto?”.

“Los apagones alcanzan hasta 12 horas. Trabajadores de la industria han dejado la empresa, los vehículos de transporte han sido desmantelados. Este tema acrecienta la crisis”, apuntó.

Para finalizar, Freddy Superlano se refirió a la falta de servicios públicos en Venezuela. “No hay agua, no hay gas, la gente ahora no consigue efectivo, no hay transporte, y la gente llega a su casa y se consigue con apagones, llegamos a un colapso sistemático”.

