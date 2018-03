Súmate: ONU no observará unas elecciones tuteladas por el Gobierno de Maduro

Sofía Nederr / 2 mar 2018.- Súmate rechazó el Acuerdo de Garantías Electorales firmado ayer, en el CNE, por las organizaciones que respaldan la reelección del presidente Nicolás Maduro, Avanzada Progresista, Copei y el MAS, junto a otros partidos pequeños. Francisco Castro, director de la asociación civil, calificó el documento como un “pseudo acuerdo” que deja dudas sobre el blindaje de unas elecciones libres y transparentes.

Castro es escéptico sobre la observación internacional ofertada por el Poder Electoral para los próximos comicios, que fueron postergados para el 20 de mayo. Cuestionó que se haya concretado la amenaza de megaelecciones dado que a las presidenciales se sumará la votación para escoger a los miembros de los Consejos Legislativos Estadales y de los Concejos municipales.

“No creo que la ONU se preste para observar una contienda bajo el tutelaje del gobierno. Las condiciones no pueden ser impuestas por una de los contendores. Además no existen garantes para el cumplimiento del acuerdo Es difícil creer que el gobierno va a hacer algo que no ha hecho en ninguno de los procesos electorales de los últimos 20 años”, subrayó.

Castro pone la lupa sobre la ilegalidad de los comicios debido a que según la Ley Orgánica de Régimen Municipal, las elecciones municipales no pueden celebrarse el mismo día de la contienda para escoger al Presidente de la República. El director de Súmate añadió que otro aspecto de peso es la dificultad técnica para lograr la megaelección en 79 días.

“El punto clave aquí es que hacer elecciones transparentes no es únicamente poner unas máquinas en unos centros y contar unos votos, aunque podría ser técnicamente posible, se sacrificaría la calidad del proceso y se desarrollaría un proceso con muchas menos garantías de las poquísimas que se disponen actualmente. Realmente es una elección compleja, para exponer algunos argumentos: un elector emitiría mínimo 7 votos. Y en algunas circunscripciones podría requerirse hasta 12 o 13 votos”.

“Estamos hablando de más de 2000 cargos de elección popular involucrados. La definición de postulaciones es un proceso complejo y aun no se tiene claridad sobre las circunscripciones para los Consejos Legislativos Estadales, ni para los Concejos Municipales que por Ley deben pasar por la Asamblea Nacional para la aprobación de las proyecciones poblacionales del Instituto Nacional de Estadística”, argumentó el experto comicial.

Asimismo, Francisco Castro aseveró que técnicamente es difícil dar fe de que las auditorías puedan efectuarse en los lapsos y con los estándares requeridos, a los que se comprometió el CNE. Recordó que debido a que la elección presidencial estaba pautada para el 22 de abril, ya varias fases del proceso comicial se habían cumplido.

Tanto Súmate como el Observatorio Electoral Venezolano hicieron cuestionamientos importantes a la jornada de actualización e inscripción en el Registro Electoral que culminó en febrero y que ahora fue extendida hasta el 10 de marzo. Francisco Castro dijo que el proceso estuvo plagado de opacidad y no hay explicación que justifique cómo se obtuvo el nuevo corte del RE, debido a la poca participación y la activación de 531 puntos.

De acuerdo con el CNE, hasta el 26 de febrero, se registró un 1 millón 678 mil 553 electores entre incorporados (807 mil 905) y reubicados y actualizados (870 mil 648).

“Una cantidad muy significativa de posibles electores quedó por fuera del RE. En lo ocurrido sin duda jugó un papel muy relevante el conjunto de condiciones a partir de las que se decidió y organizó el proceso electoral. El CNE no cumplió cabalmente su papel en cuanto a informar respecto a la inscripción en el RE y facilitar que los ciudadanos pudieran hacerlo. Al contrario, mostró deficiencias e incluso llegó a obstaculizar la inscripción de los venezolanos en el exterior, mediante la exigencia de ciertos requerimientos no contemplados legalmente”, advirtió el OEV.

El corte del RE, antes de que se anunciara la extensión del proceso comicial, fue de 20.710.607 electores.

