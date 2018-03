Solórzano: Le hemos pedido a Falcón que renuncie

ND / 14 mar 2018.- La diputada Delsa Solórzano insistió el miércoles en que las elecciones convocadas para el 20 de mayo representan un “simulacro electoral”.

En ese sentido, instó al líder de Avanzada Progresista, Henri Falcón, a retirar su candidatura presidencial.

“Nosotros hemos hecho un llamado a la reflexión al señor Henri Falcón para que retire su candidatura, para que renuncie a ésta y se sume a las fuerzas que hoy estamos luchando por un voto libre en Venezuela, cosa que hoy no tenemos. Y evidentemente su participación tampoco garantiza”, enfatizó Solórzano en declaraciones durante Entrevista Venevisión.

A su juicio, “sería oportuna una renuncia del señor Falcón. No he tenido ningún contacto con él, no sé qué está en sus planes”.

“Lamentablemente, esa foto de ayer que vimos todos los venezolanos honestamente no le hace bien a Venezuela, no porque haya un encuentro entre sectores sino porque en efecto no parecieran ser sectores distintos, porque si estamos luchando por condiciones y por garantías electorales, las propia ONU ha dicho que necesita por lo menos seis meses para organizar una misión electoral (…) y aquí están hablando de un proceso que va a ser en mayo”, destacó Solórzano.

Oposición

Por otro lado, resaltó que “la oposición no tiene candidato”.

“El señor Henri Falcón es candidato no sé a qué porque lo que hay en mayo no son elecciones y la alternatva democrática, la oposición en Venezuela, ha dejado claro que además nos ceñimos a lo que ha dicho el Alto Comisionado de los derechos humanos de las Naciones Unidas, que ha destacado que no hay garantías electorales en nuestro país para considerar éstas unas elecciones”, dijo.

Para Solórzano, el 20 de mayo hay “un simulacro electoral y no un proceso electoral por la falta de garantías. Y es por eso que los partidos de la alternativa democrática no hemos postulado ningún candidato para ese proceso”.

“Queremos elecciones, ¡claro que queremos elecciones!, pero elecciones donde nuestro voto cuente y valga, elecciones libres y elecciones que cuenten con las garantías de auditoría, de resguardo del voto ciudadano y de garantía para que los ciudadanos puedan saber que en efecto su voto va a poder elegir y no simplemente va a servir para convalidar en el poder a quienes por la vía de los votos no podrían ganar ninguna elección”, apuntó.

Asimismo, reiteró: “El 20 de mayo no va a ocurrir una elección en Venezuela, va a ocurrir un simulacro y vamos a estar en la misma situación en la que estamos hoy”.

“Puedes escoger de qué manera llegas al 20 de mayo. Puedes llegar al 20 de mayo legitimando a Maduro a través de un simulacro electoral donde diga ‘el pueblo me eligió y yo soy presidente’. O puedes llegar al 20 de mayo diciendo al mundo lo que el mundo ha dicho, eso es un fraude, usted no tiene por qué reconocer la existencia de un fraude electoral y en consecuencia lo que tenemos que hacer es luchar para poder tener condiciones que en efecto nos lleven a un proceso electoral. Y es lo que estamos haciendo”, sentenció Solórzano.

Etiquetas: Delsa Solorzano | elecciones presidenciales | Entrevista Venevisión | Henri Falcón | oposición