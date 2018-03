Smartmatic anunció el cese de operaciones en Venezuela

Ronald Romero /6 mar 2018.- La empresa Smartmatic anunció este martes el cese de sus operaciones en Venezuela debido a que el CNE publicó otros resultados diferentes a los que indicaba el sistema de votación durante las elecciones de candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente.

“En agosto de 2017, después de las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente, Smartmatic declaró públicamente que el Consejo Nacional Electoral había anunciado resultados diferentes a los reflejados por el sistema de votación. Este episodio conduce a una ruptura inmediata de la relación cliente-proveedor”, señala el comunicado.

En un siguiente párrafo indica: “Smartmatic no participó en las dos últimas elecciones (Elecciones regionales del 15 de octubre de 2017 y Elecciones municipales del 10 de diciembre de 2017), un hecho que fue informado puntualmente. Como la empresa no participó en estos procesos, y dado que los productos de la compañía no están cubiertos por la garantía y no fueron certificados para esas elecciones, Smartmatic no puede garantizar la integridad del sistema, ni puede certificar la exactitud de los resultados”.

El pasado 2 de agosto de 2017, Smartmatic a través de su CEO, Antonio Mugica, afirmó en una rueda de prensa desde Londres que “con el más profundo pesar que tenemos que informar que las cifras de participación el domingo 30 de julio para la Asamblea Constituyente en Venezuela fueron manipuladas”, acotando que la diferencia entre los resultados que tienen y los anunciados por el CNE son de por lo menos un millón de votos.

Etiquetas: crisis politica | Smartmatic | Venezuela