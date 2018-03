Semtei: No nos opondríamos a que Padrino siga como Ministro de Defensa si garantiza la paz

ND / 11 mar 2018.- El dirigente de Avanzada Progresista, Eduardo Semtei, aseguró que no se opondría a que Vladimir Padrino López continúe al frente del Ministerio de la Defensa, si con eso se garantiza la paz.

Así lo dijo en el programa Diálogo con, que transmite Televen.

Carlos Croes preguntó: “¿Cuál sería el gabinete de (Henri) Falcón?”.

“Hay dos nombres que ya están dados, que son Eduardo Fernández, que sería un magnífico Ministro de Relaciones Exteriores. Él fue una vez Presidente de la Asociación Mundial Demócrata-cristiana, tiene relaciones prácticamente con todos los países del mundo. Sería un magnífico canciller”, explicó Semtei.

Agregó que “el otro sería Francisco Rodríguez, que sería un magnífico Ministro de Hacienda para presentar un plan de recuperación”.

Vladimir Padrino López

Por otro lado, Croes preguntó: “¿Quién sería Ministro de la Defensa?”.

“Creo que habría que consultar al alto mando militar. Si el alto mando militar decide que el ministro debe ser Padrino, no creo que haya que oponerse”, aseveró Semtei.

Croes agregó: “¿A ti no te disgusta Padrino?”.

“A mí me parece que ha sido un militar que no ha sido totalmente neutral, pero creo que si, como Pinochet, le garantiza al gobierno la paz (…), si Padrino garantiza paz, de que no haya alzamientos militares, a mí me parece que luchar e imponerle a la fuerza militar un ministro que no goce de su simpatía es abrir una pelea que no tiene sentido”, explicó Semtei.

Croes preguntó: “¿Padrino tendría el apoyo de sus compañeros del alto mando?”.

“Hasta ahora lo tiene. ¿Y por qué lo va a perder? Falcón tendrá que elegir un Ministro de la Defensa que sobre todo le garantice la paz en la Fuerza Armada, que le garantice la neutralidad, la permanencia, la estabildiad”, indicó el dirigente de Avanzada Progresista.

Por otra parte, Croes preguntó: “¿A quién nombrarías tú Ministro del Interior?”.

“No puedo decirlo porque Falcón tiene un nombre por ahí (…), pero va a ser un político importante, no de nuestro partido, que garantiza un cierto equilibrio y genera un respeto”, apuntó Semtei.

El rol de Cuba

Asimismo, Semtei insistió en que “no puede exitir una economía donde no existe el sector privado, eso es una ilusión. Tratar de demostrar que el Estado es más eficiente que el sector privado en la producción de bienes y servicios, eso es mentira, eso no existe”.

A su juicio, “este gobierno es muy comunistoide. Desde que Cuba se metió aquí el radicalismo comunistoide se exacerbó. Cuba lo que ha hecho aquí es molestar, deformar, corromper”.

Además, destacó que la consulta del Gobierno venezolano a Cuba “es permanente”. “Tanto Chávez como Maduro se la pasan en una consultadera con Raúl (Castro)”, puntualizó.

“¿Y en qué puede asesorar Raúl?”, preguntó Croes.

“En nada positivo. Pero en espionaje, en manejo, en las cosas policiales, en todas las maldades comunistas, Raúl es un experto”, sentenció Semtei.

