Scarano: Nunca hemos tenido condiciones y por eso teníamos que prepararnos

ND / 25 mar 2018.- Enzo Scarano, exalcalde del municipio San Diego, estado Carabobo, insistió en que la única salida a este gobierno pasa por la vía electoral.

Así lo dijo en el programa Diálogo con, que transmite Televen.

“Tenemos un gobierno ciego que no reconoce que esto prácticamente se está paralizando completamente. Le quiere echar la culpa a los demás de lo que viene ocurriendo en estos 18-19 años de mandato, inclusive en el estado Carabobo, que viene de ser gobernado por Francisco Ameliach, que era el Gobernador del estado, ahora lo tomó Rafael Lacava y es como si la culpa fuera de otro, no del gobernador que pasó”, expresó Scarano.

Asimismo, señaló que “hablan y hablan que si de un ‘carro de Drácula’ y resulta que no vemos presos a ninguno de esos traficantes del comecio de la misma producción de Pdvsa, sino que atacan al pueblo llano y contra esa gente es que van, o contra cualquier comerciante que está tratando de sobrevivir y mantenerse el mercado en estos momentos”.

“Debería haber más unión”

Por otro lado, Scarano comentó que “aquí la guerra económica la ha planteado el Gobierno, que se ha llevado todos los recursos que deberían ser invertidos en Venezuela. Lamentablemente han sido sacados afuera”.

En su opinión, “debería haber una gran unión de todos los venezolanos sin distingo político. Tenemos que entender que no podemos continuar con este gobierno, y yo creo que aquí hay que buscar una solución que debe ser electoral o que el Presidente ponga su cargo a la orden como hizo el Presidente de Perú (Pedro Pablo Kuczynski) (…). Éste es un país que está ingobernable”

“Hay que recomponer el país completamente, no es solamente que se vaya el Presidente. Yo creo que aquí todos deberían poner su cargo a la orden y hacer una elección general en el país. Esa es la salida para retomar la confianza”, apuntó Scarano.

Salida electoral

Consideró que “para mí sería muy fácil estando inhabilitado decirle a la gente ‘quédense en sus casas, no salgamos a votar’, porque sería un egoísmo político en este momento”.

“Creo la salida del Gobierno debe ser electoral. ¿Que las condiciones que ha colocado el CNE no son las más óptimas? Hemos ido en condiciones peores. Nunca hemos tenido condiciones, y para eso hemos tenido que prepararnos todos los líderes políticos y las organizaciones políticas para enfrentar al Gobierno”, manifestó.

También destacó que “para las cosas difíciles tenemos que prepararnos”.

“¿Por qué razón no nos podemos poner de acuerdo y elegir un solo candidato? Un candidato que sea de transición, que se comprometa a que va a durar un año mientras restablezca el sistema democrático aquí, restablezca lo que son las instituciones y luego llame a elecciones”, puntualizó Scarano.

En ese sentido, Carlos Croes preguntó: “¿Dónde está ese candidato?”.

“Se puede buscar. Tenemos gente buena”, resaltó.

El “juego del Gobierno”

Adicionalmente, indicó: “Fijate el ataque que se le tiene a Henri Falcón. Aquí la oposición cae en el jueguito del Gobierno. El Gobierno se la pasa diciendo que si éste negocia, que si aquel. Esos son rumores que pone a correr el Gobierno y nosotros caemos”.

Recordó que “Capriles era nuestro líder y lo destruyeron, que si ‘había negociado en cierto momento'”.

“El Gobierno tiene una maquinaria muy fuerte (…) y lamentablemente el opositor cae en ese jueguito”, enfatizó Scarano.

A su juicio, “tenemos que reencontrarnos, no podemos seguir cayendo en el discurso del Gobierno y en las malas intenciones del Gobierno (…). Tenemos que repensar lo que tenemos que hacer. Si no vamos a votar, ¿que vamos a hacer? (…). Si no salimos a votar tenemos que decirle a la gente ‘no vamos a votar porque vamos a hacer esto'”.

