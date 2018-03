Sairam Rivas: Detención de Rodríguez Torres es una violación más a los DDHH

ND / 15 mar 2018.- La dirigente estudiantil Sairam Rivas, quien estuvo presa durante 132 días en el Sebin, manifestó este jueves estar en desacuerdo con la detención del exministro, Miguel Rodríguez Torres, pues considera que se trata de una violación más a los derechos humanos, a su juicio, una acción constante en Venezuela. “Sé que mi opinión causó revuelo. La primera reacción de la gente al conocer la detención de Rodríguez Torres fue ‘qué bueno, se lo merece’; sin embargo, la reflexión que hago –luego de estar detenida y vivir las injusticias del año 2014 cuando Rodríguez Torres era ministro de Interior y Justicia- es que no por eso yo voy a ponerme del lado de la violación a derechos humanos que hace Nicolás Maduro (…) los venezolanos debemos tener esa madurez si queremos buscar una verdadera democracia y que se respeten efectivamente los derechos humanos. No podemos reafirmar ni aplaudir esta violación que se hace en los actuales momentos”.

Y continuó: “Quienes deben ser juzgados por los delitos que cometió que lo sea en una verdadera democracia y en un verdadero sistema de derecho que nosotros mismos reconstruyamos. Ahorita no están encarcelando a alguien porque violó los derechos humanos –refiriéndose a Rodríguez Torres- sino para quitárselo del medio porque es una persona que quiso luchar contra quien desgobierna este país”.

Así lo expresó Sairam Rivas en una entrevista concedida al programa de RCR, Palabras más, palabras menos.

Lea más: Especial ND: Detención de Rodríguez Torres revela el miedo que le tiene el Gobierno

Rivas pidió a los jóvenes no actuar impulsivamente y reflexionar sobre este y otras detenciones políticas dentro del actual sistema judicial venezolano.

Sobre la agenda juvenil del Frente Amplio Nacional Venezuela Libre, la estudiante indicó que estarían realizando un “Congreso Nacional de Juventudes”, el cual se llevará a cabo el 19 de abril en algún lugar de Caracas –todavía por definir- para debatir el programa de reconstrucción nacional.

En ese sentido Rivas invita a todos los jóvenes integrantes de movimientos estudiantiles, partidos políticos, chavismo crítico, Soy Venezuela, entre otros.

Manifestó sentirse preocupada por los números que reflejan la deserción universitaria, al menos en la Universidad Central de Venezuela, y ver cómo jóvenes tanto de la educación media como universitaria, abandonan las aulas de clase por no tener cómo pagar transporte o verse obligados a trabajar para sobrevivir esta crisis económica que atraviesa el país.

Hizo un llamado a la comunidad venezolana para que se sumen a las distintas convocatorias que hace el Frente Amplio sin tomar tanto en cuenta quién la convoque, sino con el objetivo común de luchar contra el gobierno y salida de Nicolás Maduro.

Etiquetas: detención | Miguel Rodríguez Torres | Sairam Rivas | Sebin