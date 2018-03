Ronald Balza: La dolarización es un espejismo

ND / 13 mar 2018.- El economista Ronald Balza aseguró que la dolarización no es una solución a la crisis económica que se presenta en Venezuela y hay un espejismo con respecto a este proceso. Hay una concepción errada de que si el pago del salario se realiza en dólares se podría comprar más cosas, ahorrar y superar la difícil situación con solo cambiar de moneda, pero eso no se cumpliría porque el pago sería tan poco que no alcanzaría para cubrir necesidades básicas.

Indicó que ganar en una moneda fuerte pero no en cantidades suficientes, no significa que se saldrá de la pobreza. Explicó que el problema económico en Venezuela se debe tratar con un manejo adecuado de los recursos públicos, estimulación de la producción para exportar y que ingresen al país dólares y así generar intercambios con múltiples aliados.

Hizo énfasis en que “quien dice que hay que dolarizar es porque ha perdido la esperanza”, desde hace 18 años se han tomado decisiones equivocadas. Señaló que es lamentable que el gobierno no aprenda de sus errores y actualmente fallezcan personas por falta de medicamentos, la crisis humanitaria no se solucionará con la dolarización.

El decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello manifestó que no está de acuerdo con la propuesta de dolarización que expone Francisco Rodríguez, la dolarización no mejora automáticamente la vida de nadie.

Ronald Balza fue entrevistado en el programa En Este País, conducido por Andrés Cañizález y Piero Trepiccione, transmitido por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.

Etiquetas: dolarización | Ronald Balza