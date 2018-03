Por la segunda vuelta con @CarmenMaMontiel

“Nadie que no haya nacido sólo para eso y esté dispuesto a vivir sólo para eso podría persistir en un oficio tan voraz, cuya obra se acaba después de cada noticia, como si fuera para siempre, pero que no concede ni un instante de paz mientras no vuelva a empezar con más ardor que nunca en el minuto siguiente” Gabriel García Márquez

Los venezolanos no estamos familiarizados con el concepto de segunda vuelta electoral. En sentido amplio, la segunda vuelta permite que el ganador obtiene más de la mitad de los votos emitidos. Sin embargo, una ex miss venezolana se encuentra precisamente en esta situación: Se trata de Carmen María Montiel, quien el martes pasado avanzó hacia un escaño en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos por el Distrito 29 de Texas, por el partido Republicano. En mayo se enfrentará, en la segunda vuelta, a Phillip Aronoff.

Es un orgullo para nosotros que Carmen María se haya convertido en la primera venezolana candidata a Representante al Congreso de EEUU por el partido Republicano. Esa emoción, de llegar a la segunda vuelta, nos hace recordar cuando Carmen María ganó en 1984 el concurso de Miss Venezuela y representó a Venezuela en el Miss Universo el 9 de julio de 1984, en Miami, Florida, Estados Unidos, donde obtuvo el título de Segunda Finalista. hoy, en Texas, volvió competir representando a sus ciudadanos por el Distrito de Texas en donde lleva dos décadas viviendo.

Carmen María nació en la tierra del sol amado, en Maracaibo. Hija de Juan Montiel Guillen y Noemí Ávila de Montiel. Sus hermanos Laura, Pedro, David, María Eugenia. Pero ella también tiene descendencia llanera ya que una de sus abuelas, doña Narcisa Ávila, era nativa de Barinas, de un poblado del pie de monte andino barinés llamado Altamira de Cáceres.

Carmen Maríacuenta que en sus vacaciones junto a su familia iba al estado Barinas a la casa de su tía Hilda Ávila de Camacho en Altamira o si no se hospedaba en el Hotel Llano Alto, hoy Unellez. Por eso Carmen María usa como eslogan: soy maracucha-llanera cuando expresa con mucha precisión que llega donde quiere “me considero una ganadora y lo he demostrado en toda mi vida y lo seguiré haciendo en el Congreso”.

Por eso el martes 6 se metió en la segunda vuelta. Según datos de la Secretaría de Texas, el 61 por ciento de los electores del Distrito 29 son de origen hispano. Ella fue conocida por su trabajo periodístico en unas de las mejores cadenas de televisión en Houston, Texas, ciudad en la que reside desde entonces y conoce la problemática de ese Distrito. Tal y como lo ha expresado en unas de sus declaraciones; los principales puntos de su plataforma política son crear más empleos, reducir los impuestos y proteger al país de lo que ella llama una “mala ejecución” por parte de los políticos tradicionales y sus “falsas promesas”.

Su campaña por la segunda vuelta ya comenzó. Es la primera mujer latina que participa como candidata en el Distrito 29 de Texas como representante del Partido Republicano. Un partido que dio el triunfo electoral en las pasadas elecciones presidenciales a Donald Trump – un exitoso empresario sin conocimientos políticos, pero con un solo deseo que es gobernar a su país de la mejor manera; hoy lo está haciendo como presidente de esta gran nación.

La lucha es titánica para ser representante al Distrito 29 en el Congreso de Washington. Cuenta con el apoyo de sus hijos Alexandra Isabel, Carmen María y Juan Diego, quienes están con ella en todas las luchas de su vida tal, como se pudo observar en las primarias del 6 de marzo,

Estamos seguros que de la mano de Dios y con la participación de la mayoría de los seguidores del partido Republicano obtendrá el escaño. Esta mujer ha caído muchas veces pero ha tenido la valentía de levantarse, sacudirse y comenzar de nuevo; a quien no le importó enfrentar el poder económico que trató de destruir su vida, pero ella con su coraje y fortaleza le demostró al mundo su inocencia y arrojo. Ella no es solo oriunda de un país que perdió por la entrada del comunismo aquí; ella hoy día quiere convertirse en la voz de los ciudadanos de la tierra que escogió para vivir y criar sus hijos, quienes solo exigen respeto por sus derechos. ¡Ella los hará valer! ¡Solo pide la confianza para lograrlo! Sé que lo va a conseguir y que en la segunda vuelta que está prevista para el mes de mayo con el otro pre-candidato se convertirá en la candidata del Partido Republicano a representante al Congreso de los Estados Unidos por el Distrito 29 de Texas.

