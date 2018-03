Ricardo Cusanno: Ni el Petro ni el Dicom tienen efecto porque no hay confianza en ellos

ND / 16 mar 2018.- El vicepresidente de Fedecámaras, Ricardo Cusanno, aseguró este viernes que tanto El Petro como el Dicom son sistemas que no tienen algún efecto en la economía venezolana, pues asegura que ambos no cuentan con la confianza de los venezolanos. “En condiciones normales el tema del Petro pudiese ser interesante, porque es la utilización de la modernidad en materia financiera, pero cuando lo analizas, parece más una emisión de deuda pública que una criptomoneda. ¿Qué debe tener una moneda para que tenga valor? Que sea usable, que me la acepten en cualquier establecimiento, no solo en grandes transacciones (…) además se le suma la confianza, cuando dices que el Petro será aplicado bajo el esquema de Dicom, entonces ya ves de entrada que estás partiendo con importante minusvalía en términos de confianza. Las medidas que se tomen en materia económica deben favorecer a la mayoría de los ciudadanos y ni el Petro ni el Dicom tienen efecto, porque no tienen confianza ni es construido en el marco nacional del acuerdo con todos los sectores”, declaró Cusanno en Palabras más palabras menos, transmitido por RCR.

En materia de energía eléctrica, lamentó que esta crisis ahora se sume a los distintos factores que interrumpen la productividad del país.

“Además de todos los obstáculos que tenemos para producir bienes y servicios hoy se suma una crisis eléctrica que pensamos se había superado hace un par de años atrás. En aquel momento se responsabilizaba a un fenómeno natural, pero hoy no existe eso, hoy El Niño no es el culpable, pareciera entonces que no existen otras causas que la desinversión, la falta de mantenimiento y una gerencia errada”, agregó.

El primer vicepresidente de Fedecámaras comenta ser testigo de “apagones” no programados en el interior del país, aun y cuando desde la estatal Corpoelec aseguran que los cortes eléctricos serán programados.

“Esto genera grandes pérdidas de la inversión”, acotó.

Aunado a esto, también está la crisis del efectivo, que según Cusanno, pasa por un tema de políticas públicas en materia económica. “Hoy es más costoso la impresión del billete que su valor, esa impresión tiene un costo, hay que pagar materia prima, importarla y le sumamos la crisis de flujo d caja por la crisis petrolera, entonces tenemos menos billetes, perdemos el poder adquisitivo y empieza esta distorsión aberrante que hay ahora con un mercado negro de billetes”.

“Eso en definitiva son distorsiones macabras en torno a políticas económicas fracasadas, la falta de efectivo afecta sobre todo al pequeño y mediano comerciante en su totalidad”, sentenció.

Etiquetas: Dicom | Fedecámaras | Petro