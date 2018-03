Reacciones al aumento del salario mínimo anunciado por Maduro

Oleg Kostko / 1 mar 2018.- Tras los recientes anuncios económicos dados a conocer por el presidente de la República, Nicolás Maduro, diferentes personas han dado a conocer su opinión al respecto a través de la red social Twitter.

A juicio del economista, Ángel García Banchs, las medidas decretadas por el primer mandatario naciolanl solo generarán un incremento del precio del dólar en los mercados paralelos y recrudecerá aún más la crisis económica.

“El dólar negro se disparará con el alza recién decretada del salario mínimo. Si sacásemos a la banda criminal y sus colaboradores, podríamos unificar hoy a 20.000Bs/$ e inyectar los petrodólares al mercado que en su totalidad se roban hoy a 10Bs”, opinó.

Por su parte el analista político, Víctor Maldonado, expresó que “solo unos 5 Millones de empleados tienen como referencia este aumento autoritario y abusivo de salario. El resto, que sobrevive en el sector informal, solo recibe más inflación y menos posibilidades. Es atroz y trágico el saldo de este socialismo que de suyo es excluyente”.

Lea más: Maduro decretó un aumento salarial a un millón 307 mil

A juicio del dirigente político, Pablo Aure, lo único que se puede hacer con el aumento es “comprar 1 cartón de huevos a 550 mil, 1 kilo de queso a 450 mil, 1 kilo de caraotas negras a 200 mil y 1/2 kilo de espaguetis, vas caminando al trabajo, no lavas ropa ni te bañas ni te cepillas los dientes ni desodorante”.

El psicólogo Alberto Barradas, argumentó respecto al aumento que “En Chile el salario mínimo son 450 dólares, lo digo por aquello del nuevo aumento decretado por el régimen, quien se alegre por el aumento no entiende nada, no sabe nada, no comprende nada y peor aún, su dinero también es nada.”, sentenció.

En un tuit el economista, Jesús Cacique, aseguró que la inflación empeorará con las nuevas medidas se acrecentará la “pérdida del poder adquisitivo, la hiperinflación pulveriza los incrementos salariales”, vaticinó.

Etiquetas: economía | hiperinflación | inflación | Maduro | salario mínimo | Venezuela