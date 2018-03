Ratti: Si retiro mi candidatura no apoyaría a ningún candidato

ND / 21 mar 2018.- El candidato a la presidencia de la República, Luis Alejandro Ratti, ratificó este miércoles su participación en los comicios presidenciales pautados para el 20 de mayo, aun así, dijo que de retirarse no se decantaría por algún otro candidato. “Si me retirara no apoyaría ninguno de los candidatos que están, porque para nadie es un secreto que ellos han negociado con el gobierno”, dijo en entrevista para Primera Página que transmite Globovisión.

Aseguró estar atento a que se cumplan las garantías firmadas ante el CNE, durante las elecciones de consejos legislativos, presidenciales y municipales, al tiempo que cuestionó al ente electoral por no respetar los lapsos establecidos.

“Yo propongo que el proceso sea transparente o vamos a tomar acciones porque de lo contrario es un proceso viciado”.

El candidato dijo que de ganar hay que garantizar que en el país haya gobernabilidad y que se convoque a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que incluya a todos los sectores políticos.

No hizo mención a su oferta económica, pese a que se le consultó al respecto, dijo que la economía del país “mejorará” mientras se dé una transición política.

