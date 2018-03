Ramos Allup: El Frente Amplio no es una asamblea donde cada quién tiene su voto

Jennifer Suárez / 8 mar 2018.- El secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Allup, aseguró este jueves que la conformación del Frente Amplio tiene como fin “exigir elecciones libres”, así como la integración de las personas que, a su juicio, no se sentían representadas por la MUD.

“No es un organismo corporativo, esto no es una asamblea de organizaciones donde cada una tiene un voto. Las decisiones tenemos que tomarlas entre todos, porque si las decisiones no cuentan con el respaldo de todos, muy pocas posibilidades tienen de triunfar. Esto es un esfuerzo unitario para que aquellos sectores que decían que no se hallaban integrados a la toma de decisiones políticas, ahora lo estén”, expresó el parlamentario a través de un comunicado.

En este sentido, destacó que “esta no es una lucha solamente de los partidos. Se nos venía criticando en la MUD que allí estaban representados solamente los partidos políticos y eso es así, porque ciertamente la MUD no es sino una representación de los partidos políticos. La Mesa sigue haciendo su trabajo político, que es el trabajo de los partidos. Pero estamos integrados también aquí los partidos políticos porque aquí hay otros sectores que no forman parte de la MUD”.

Candidatura de Falcón

Ramos Allup aseguró que la candidatura de Henri Falcón restó peso a la posición de la MUd sobre las elecciones presidenciales.

“El hecho de que se haya inscrito un candidato menoscaba o disminuye el planteamiento que tenemos de no concurrir a elecciones. ¿Qué pasa si nadie se inscribe? ¿Qué hubiera pasado si nadie se inscribe? Competía el Gobierno solo. Yo respeto las decisiones de los demás, pero esa inscripción debilitó la posición que teníamos con respecto al proceso electoral”, señaló.

Y agregó: “Si Henri Falcón se retira después de haberse inscrito, sería un excelente mecanismo de presión. Pero no sé si lo vaya a hacer, porque yo no puedo tomarme el atrevimiento de opinar por nadie. Esa es una decisión de él. Otros estuvimos en el mismo trance y no nos inscribimos. En política como en la vida, para poder, hay que querer”.

En cuanto a su inscripción como candidato a las presidenciales, el diputado subrayó que “no existen garantías para tal evento”. “Yo reitero, que no me inscribiría porque no haría nada fuera de la Unidad”, sentenció.

vaya al foro

Etiquetas: Frente Amplio | Henry Ramos Allup | Venezuela