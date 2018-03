Ramos Allup: ¿Para qué elecciones si no vas a entregar el poder, Delcy?

ND / 17 mar 2018.- El ex presidente de la AN, Henry Ramos Allup, enfatizó este sábado que en la oposición no abstencionistas, pues su lucha es porque haya garantías electorales.

Así lo dijo en el marco de una asamblea del Frente amplio Venezuela Libre en Montalbán, Caracas, donde rechazó las declaraciones de Delcy Rodríguez, quien aseguró que el oficialismo no entregará el poder.

“Está diciendo que así ganen ‘no te voy a entregar el poder'”, señaló Ramos Allup, quien instó a “los numerosos venezolanos que están en la Fuerza Armada, si es que son demócratas y les duele su país (…), que hagan su pronunciamiento”.

“No se puede permitir que se burle y se estafe a la voluntad popular”, insistió el diputado.

Agregó: “¿Entonces para qué elecciones si no me vas a entregar el poder, Delcy? Dile de una vez al mapleto de Maduro, a ese bueno para nada, que no haga un carajo de elecciones y que se quede ahí hasta que lo saque el pueblo venezolano a empujones de Miraflores”.

“¿Para qué vas a hacer elecciones si no vas a entregar? ¿Para qué el simulacro? ¿Para qué nadie se va a prestar a ser candidato de un carajo si aquí no va a haber elecciones si con elecciones o sin elecciones se van a quedar en el poder”, preguntó Ramos Allup.

“No somos abstencionistas”

Por otro lado, Ramos Allup insistió en que en la oposición “no somos abstencionistas (…) todo lo contrario. El abstencionista es el Gobierno y algunos sectores pseudo-opositores que juegan al abstecionismo para hacerle el juego al Gobierno”.

“Nosotros no somos abstencionistas, queremos elecciones pero elecciones limpias, no queremos simulacros”, destacó.

Asimismo, resaltó que “estamos luchando por lograr condiciones electorales”.

“Que el Gobierno tenga 80 % de rechazo no quiere decir que automáticamente el candidato que proponga la oposición va a sacar el 80 % de los votos. Eso no es verdad”, expresó también.

Sin embargo, dijo, “si nosotros escogemos nuestros candidatos democráticamente y tenemos garantías electorales de participación (…), el candidato que presente la oposición (…), ese candidato va a ganar las elecciones”.

“Seguimos luchando por condiciones porque cualquiera que participe en estas condiciones lo van a revolcar”, manifestó Ramos Allup.

En su opinión, “ir a las elecciones en estas condiciones es simplemente más que un suicidio, una locura, una locura además demasiado costosa”.

“Si no cambiamos esas condiciones, el Gobierno lo que va a decir es que aquí participó la oposición o un sector de ella, y es una elección perfectamente legítima”, sentenció.

Etiquetas: Delcy Rodríguez | elecciones presidenciales | Frente Amplio | Henry Ramos Allup