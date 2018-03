Ramón Guevara: No podemos mostrarnos como una oposición dividida

ND / foto: @PrimeraPágina / 7 mar 2018.- El gobernador del estado Mérida, Ramón Guevara, recomendó este miércoles a la oposición venezolana “analizar en frío” las dos posturas electorales en el país: apoyar candidatura de Henri Falcón o marginarse en los comicios del próximo 20 de mayo. “Es una situación difícil, no es fácil buscar un criterio unitario. Hay dos posturas muy fuertes y debemos analizarlas en frío. Dispararnos entre nosotros no nos va a ayudar a buscar alternativas para enfrentar esta situación política”, dijo Guevara en entrevista para Primera Página, transmitido por Globovisión.

Aseguró que la entidad de Mérida está a la expectativa de las decisiones nacionales para actuar en sintonía con los planteamientos.

“Ayer (martes) hubo una gran reunión en Mérida con los factores de la MUD y allí estuvieron las dos tendencias, una parte del MAS y de Copei. Todos plantearon la necesidad de revisar el comportamiento que tendremos en Mérida, unos plantean participar, otros piden revisar el acto que se dio ayer en la UCV, definir la lectura de este acto, porque tenemos que estar en sintonía de los planteamientos del país”, sostuvo el gobernador.

Guevara insistió en el respeto mutuo entre la oposición, “no podemos mostrarnos como una oposición dividida”, acotó.

“Se trata de ver de qué manera todos somos necesarios para la reconstrucción del país, incluso, no yo no creo que estén cerradas las negociaciones para buscar condiciones. Estoy convencido que lo más pronto habrán mecanismos para interpretar específicamente estas dos alternativas, la de Henri Falcón o no concurrir”.

En cuanto a los 120 días de gestión en Mérida, el gobernador recalcó que el paro de transporte en la entidad continúa, justificó el argumento de los involucrados en este reclamo, sin embargo, adelantó que el Viceministro de Transporte este miércoles debería debatir con ambos el problema de fondo.

Subrayó que la problemática del sector transporte “no tiene color político. Ambas partes tienen razón”.

Guevara explicó que el sindicato de transporte reclama insumos necesarios para trabajar (repuestos para sus unidades), mientras que los movimientos estudiantiles exigen que se le mantenga el precio preferencial en el pasaje de transporte.

“Mérida requiere un tratamiento especial dentro de la excepción nacional y esperamos que hoy quede planteado”, expresó.

En materia de desechos sólidos, señaló su apoyo directo a las alcaldías merideñas para optimizar este servició.

Etiquetas: Mérida | oposición | Ramón Guevara