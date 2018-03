Ramírez rechaza “acusaciones absurdas” que “pretenden enlodar” su nombre

Ronald Romero / 26 mar 2018.- El exPresidente de Pdvsa, Rafael Ramíez, fue acusado el pasado viernes por Walid Makled por presuntamente enviar droga hacia los Estados Unidos, sin embargo, este lunes el exministro rechazó esas acusaciones que pretenden “enlodar su nombre”.

“No puedo dejar de mencionar una noticia que leí la cual es completamente descabellada. Ahora resulta que mis perseguidores, desprovistos de argumentos en mi contra, recurren a acusaciones absurdas para enlodar mi nombre, dejando en evidencia sus nexos y vinculaciones con mafias en el país. Ya no saben de qué acusarme para justificar su persecución obsesiva y cualquier agresión en mi contra. Primero me etiquetaron de “traidor”, luego de “corrupto” y ahora de “narcotraficante”. Esto es una nueva demostración de su desesperación, de que son capaces de hacer cualquier barbaridad, no les importa nada. Su desespero a la vez descubre sus propias vinculaciones”, señaló en su columna publicada por Aporrea.

En un siguiente párrafo, Ramírez escribió: “No tengo nada que temer. Ahora se me ha negado el derecho a defenderme de tanta infamia, pero llegará el momento, más pronto que tarde, en que pongamos las cosas en su lugar y desenmascaremos a los verdaderos corruptos, los que participan del abuso del poder y los que recurren a lo que sea, trayendo al campo político lo peor de si mismos”.

“La historia y el pueblo pondrá en su justo lugar a los que han destrozado al país y han acabado con el legado del Comandante Chávez, los que han puesto a los hijos de Bolívar a comer de la basura, a sufrir vejaciones de todo tipo en el país, a salir de la patria, a perder la esperanza”, apuntó.

