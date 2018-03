Rafael Ramírez: El madurismo abre las puertas a transnacionales petroleras cual caballo de Troya

ND / 5 mar 2018.- El expresidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, aseguró que con sus políticas, el Gobierno de Nicolás Maduro está “debilitando” y “golpeando” a la estatal petrolera, empresa que, aseguró, es el mayor “acierto” del fallecido presidente Hugo Chávez.

“Quiero dejar por escrito una alerta de cara al futuro: se han creado las condiciones y se ha dado inicio a la entrega de nuestro petróleo y gas, en una vuelta de la nefasta ‘apertura petrolera’”, manifestó en su artículo semanal publicado en el diario Panorama.

En el escrito, Ramírez aseveró que “esto ha sucedido de la mano de un Gobierno que se proclama chavista pero que, en medio del caos económico, del cual tiene la mayor responsabilidad, está echando por tierra uno de los principales aciertos del comandante Chávez como ha sido su política petrolera”.

“El madurismo, cual ‘caballo de Troya’, le abre las puertas a las transnacionales petroleras, quienes gustosamente volverán al saqueo de nuestro país”, acotó.

Asimismo precisó que “a las transnacionales no les interesa que los países productores tengan sus propias y fuertes empresas nacionales, operadores propios capaces de desarrollar los recursos de su país atendiendo a una visión e interés de país petrolero. Fue sólo a partir de la llamada ‘revolución de la Opep’, en 1973, cuando los países productores tuvieron sus propias empresas nacionales, tomando el control de las operaciones, cuando la organización, fundada en 1960, tendría efectivamente la posibilidad de incidir definitivamente sobre el precio del petróleo”, sostuvo.

Ramírez destacó que “el Gobierno se ha trazado una línea de debilitar y golpear a nuestra empresa nacional, la nueva Pdvsa. No termino de entender las motivaciones del ensañamiento del madurismo en contra de nuestra principal empresa en el país, no existe otra igual, ni tan poderosa, la única capaz de competir internacionalmente, la quinta a nivel mundial, y es 100% propiedad del Estado”, apuntó.

Y, en ese sentido, acotó: “Quien adelantó la ‘vendetta’ contra la obra de Chávez, contra mí y contra los ‘ramiristas’ debe estar satisfecho, porque controlan la empresa, pero ¿a qué costo? y ¿por qué? Parece no importar mucho, solo querían quitar del medio los obstáculos a sus planes. Los que han hecho la tarea, lo han hecho con saña y con hambre de poder, ambiciones, muchos negocios y compromisos con grupos económicos”, puntualizó.

El expresidente de Pdvsa indicó que “el costo que vamos a pagar es muy alto, lo va a pagar, lo está pagando, todo el país. Ahora que la empresa está por el suelo y todos sabemos que así será muy difícil recuperarla, a pesar de las promesas y los anuncios de recuperar un millón de barriles en ‘cuestión de meses’ como han dicho, porque sabemos que eso no es más que otro ‘blofeo’, otro anuncio sin fundamento, que demuestra un profundo desconocimiento de cómo funciona una empresa de estas dimensiones. Lo que va a pasar realmente, es que van a seguir entregando el petróleo y el gas a empresas transnacionales, de cualquier tamaño o calidad, es una rebatiña, ya lo están haciendo”, afirmó.

Y finalmente dijo: “Si no hacemos algo ahora, si no levantamos la voz, si no decimos nada, esta nueva ‘apertura petrolera’ seguirá avanzando de espaldas al país, a las fuerzas políticas, en el caos, se mueven las transnacionales. Lo sigo alertando, sé lo que están haciendo y nuestras fuerzas patriotas deben reaccionar y evitar el saqueo de nuestro país. Con Chávez siempre ¡Venceremos!

