Preso político Marcelo Crovato escapa de Venezuela

ND / 18 mar 2018.- El preso político argentino-venezolano Marcelo Crovato logró escapar de Venezuela junto a su esposa y dos hijos. Se encontraba bajo arresto domiciliario.

Según informa NTN24, el abogado penalista de 50 años dijo, en un audio publicado en las redes sociales, que llegó a Colombia nervioso de que lo descubrieran y devolvieran a las cuatro paredes donde estuvo por más de tres años.

“No quería ver a nadie. Me decía: estoy cerca y que si alguien me llegaba a parar lo empujaba y luego corría, pero eso no fue necesario. Simplemente pasé (la frontera) con cara muy seria. Cuando vi los carteles que decían ‘Policía de Colombia’ sentí un alivio increíble y se me aguaron los ojos”, contó Crovato en el audio.

El abogado penalista fue detenido el pasado 2 de julio de 2014 junto a nueve personas más por “participar en guarimbas”. El momento de la detención se desarrolló mientras asistía a una persona víctima de un allanamiento en Chacao.

Fue imputado por un juzgado del Área Metropolitana por los delitos de atentado contra la seguridad en la vía, instigación a la desobediencia de las leyes e intimidación pública y asociación para delinquir.

Crovato es colaborador del Foro Penal Venezolano y su caso ha sido el centro de las noticias debido a su nacionalidad. Cinco meses después de su detención, intentó quitarse la vida debido a las condiciones en las que se encontraba recluido en la cárcel Yare III.

vaya al foro

Etiquetas: Marcelo Crovato | preso politico