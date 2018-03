Pensionados continúan protestando por falta de efectivo en los bancos

ND / 22 mar 2018.- Pensionados volvieron a protestar este jueves por las irregularidades en cuanto al pago de la pensión correspondiente a este mes; entidades bancarias dicen no contar con efectivo suficiente para pagarles. Sobre las 10 de la mañana de este jueves, los adultos mayores afectados trancaron la avenida Urdaneta, en Caracas, “porque en tres días aún no han podido recibir sus pagos”, informó el periodista y reportero gráfico Rafael Hernández.

Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana amenazaron con detener al periodista por cubrir la protesta de pensionados.

En el estado Mérida también se registró una protesta similar, pensionados trancaron la avenida Andrés Bello, exigiendo el pago de su pensión.

Carabobo se sumó a las protestas, en esta entidad trancaron la avenida Henry Ford por fallas en el pago de la pensión, según los afectados el personal del Banco Caroní les aseguró no contar con efectivo suficiente.

Aun y cuando en estos últimos tres días se ha estado aplicando una prueba piloto de Sudeban para el cobro de pensiones, las protestas y reclamos de pensionados se ha mantenido como en meses anteriores.

Desde el 20 de marzo los bancos aplicaron un nuevo sistema que consiste en el pago a pensionados por el terminal de la cédula de identidad, quedando el martes 20 para las cédulas terminadas en 0, 5, 6 y 9; miércoles 21 para los números 1,4,8; y jueves 22 para los números 2,3,7.

