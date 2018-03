Peñaloza, economista: Trump atenta contra economía de EEUU y no de Venezuela

ND / 20 mar 2018.- El economista y analista político, Raúl Peñaloza, aseguró este martes que las medidas tomadas por Donald Trump, son medidas unilaterales contra el Gobierno de Venezuela y no “sanciones” como –dice- se ha insistido en llamarlas. “No se trata de sanciones, sino medidas unilaterales, porque no existe ninguna norma general dentro de Estados Unidos en el que Venezuela esté enmarcada, y si existiera, no hay ninguna falta como para que ameritara una sanción, sanción es directamente proporcional a una culpa”, dijo en entrevista para Primera Página por Globovisión.

Peñaloza expresó que desde la administración de Donald Trump insisten en tomar decisiones contra Venezuela, “ellos atentan contra dos cosas en Venezuela: La economía venezolana e inclusive contra la misma libertad económica de los norteamericanos, porque la acción que ellos están tomando es contra los norteamericanos, ellos no pueden ganar dinero, no hay libertad económica”, señaló.

Además expresó que la medida está suscrita a los EEUU y que algunos países están evaluando tomar las mismas decisiones que el país norteamericano. “si el ‘Petro’ se ofrece como una oportunidad de ganancia a los capitales, allí van a estar, no importa donde los busquen, tal cual pasa con la deudas venezolanas”, expresó Peñaloza.

Etiquetas: Donald Trump | EEUU | Raúl Peñaloza | sanciones