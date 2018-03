Pedro Pablo Fernández: La abstención no nos lleva a ninguna parte

ND / 2 mar 2018.- El dirigente nacional de Copei, Pedro Pablo Fernández, insistió este viernes en que es necesario participar en las elecciones presidenciales. A su juicio, “la abstención es muy peligrosa”.

Así lo indicó en la Entrevista Venevisión.

“Hay diferentes opiniones en Copei pero hemos venido consensuando. Ayer tuvimos una reunión de dirección nacional y resolvimos básicamente todo por consenso”, afirmó.

En ese sentido, resaltó que los dirigentes coincidieron en que “la abstención es muy peligrosa. La abstención no nos lleva a ninguna parte. Abstenernos, no participar, es desmoralizar a la población y llegar a las elecciones con la posibilidad de que Nicolás Maduro, teniendo solamente 25 %, gane la elección sin trampa. Y si no participamos, el Gobierno gana 5 a 0. ¿Y después qué pasa? No pareciera que hubiera una alternativa”.

“La abstención como mecanismo para deslegitimar al régimen ya lo usamos en 2005 y no lo deslegitimamos, lo que hicimos fue consolidarlo. En eso tenemos consenso”, destacó Fernández.

También aseveró que “queremos participar, pero no participar si no hay condiciones suficientes para garantizar un proceso transparente. Aplaudimos el acuerdo que se firmó ayer, pero eso es un acuerdo firmado, ahora hay que verificar que se cumpla”.

“¿Qué aprobamos ayer por consenso? Sí, nosotros participamos, pero condicionado a que todas las decisiones que se tomaron en ese acuerdo se cumplan efectivamente y se verifiquen. Se prorrogó ya el proceso electoral, que haya observación internacional calificada, que no se pongan los puntos rojos, que se escojan los miembros de mesa. Es decir, todo lo que viene pidiendo la oposición fue básicamente lo que contuvo el acuerdo”, comentó.

“Tenemos que sacar a este gobierno”

Asimismo, aseguró que “aquí tenemos dos candidatos: un candidato es Nicolás Maduro y el otro candidato es Henri Falcón. Las opciones son Nicolás Maduro y Henri Falcón, o la abstención”.

“Todos acordamos que la abstención es un juego que simplemente es la resignación a la participación, y nosotros estamos de acuerdo con participar. Lo que no estamos de acuerdo es con participar sin las condiciones que nos garanticen a los venezolanos la posibilidad de elegir”, reiteró Fernández.

En su opinión, “la gente que te dice que no quiere ir a votar es porque siente una desesperanza enorme. Tenemos la obligación, el liderazgo político y Henri Falcón, de animar a la gente (…). 70 % del país quiere salir de este gobierno (…). Si nos motivamos y ponemos esa fuerza a trabajar, no hay manera que el Gobierno desconozca este triunfo. ¿Cuándo perdemos? Cuando nos amilanamos, cuando sentimos resignación y no participamos. Tenemos que participar”.

“Tenemos que sacar a este gobierno. Esta tragedia que está viviendo el país la tenemos que parar. No solamente depende de Henri Falcón y de los que lo estamos acompañando”, puntualizó.

Apuntó: “Dejemos de lado cualquier aspiración personal. Pasamos dos años pidiendo adelanto de elecciones presidenciales. Llegamos a 2018, el año de la elección presidencial, y no fueron capaces de lograr una candidatura de consenso, porque cada partido tiene su candidato y no quiere apoyar a otro. Yo no tengo candidato, yo apoyaba a cualquiera. Estoy apoyando a Henri Falcón convencido hoy de que es el mejor”.

“Invito a todo el liderazgo de la MUD y a todo el liderazgo del país a que dejemos cualquier tontería que nos pueda dividr, y salgamos todos a derrotar al Gobierno el 20 de mayo”, manifestó.

“Falcón es lo opuesto a Arias Cárdenas”

Por otra parte, Fernández enfatizó: “Yo creo que Henri Falcón es exactamente el opuesto a Arias Cárdenas y te voy a explicar por qué. En el año 95, Henri Falcón apoyó a Chávez. Venezuela vivía una crisis económica tremenda, un problema de injusticia social tremenda, una pobreza creciente, la mitad de lo que tenemos hoy, pero había un cuadro social muy complicado. Y Chávez tenía un discurso cautivador, la reivindicación de los pobres (…). Mucha gente se animó (…) y Falcón se animó en un momento en que Chávez no tenía nada, tenía 0 % en las encuestas”.

“Él fue electo Alcalde de Barquisimeto y después fue reelecto con 86 % de los votos. Los opositores votaron por el candidato del chavismo en esa oportunidad. Algo tuvo que haber hecho Falcón para merecer el voto de opositores y chavistas (…). Y después a la Gobernación también, 76 % de los votos sacó. Algo hizo Falcón para cautivar a los opositores”, expresó.

Según detalló, “te metes en Internet y Henri Falcón no tiene una sola expresión peyorativa frente a los opositores (…). Buscas en Internet y Henri Falcón jamás en su vida pronunció la frase ‘patria, socialismo o muerte’ (…). Eso demuestra un tipo que cree en la tolerancia, cree en la pluralidad, que tiene unos valores distintos”.

Recordó que “la ruptura de Falcón con Chávez se produce cuando Chávez va a expropiar los galpones de Polar en Barquisimeto y Henri Falcón tuvo el coraje frente a ese monstruo de oponerse a Chávez, de enfrentarse a Chávez, y de defender la empresa privada y a los trabajadores (…), es la ruptura de él con el modelo socialista que nos tiene viviendo esta tragedia”.

