OVP: 26 presos muertos y 90 fugados en los primeros 2 meses del año

ND / 7 mar 2018.- Un informe del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) muestra que 26 presos muertos, 20 heridos y 90 fugas se registraron en los primeros dos meses de este año en las cárceles venezolanas.

Según recoge El Nacional, los internos del Rodeo II iniciaron una huelga de hambre para protestar debido a la mala alimentación, los maltratos físicos, insalubridad e irrespeto a sus familiares. También en esa oportunidad exigían celeridad en los procesos judiciales y la presencia inmediata de la ministra del Servicio Penitenciario, Iris Varela.

El informe señala que fueron más de 2.000 reclusos huelguistas que hicieron los reclamos. “La única respuesta que recibieron fue el traslado de al menos 300 hombres que hasta la fecha sobreviven en cárceles tan lejanas como El Dorado, donde por el alto costo del transporte reciben muy pocas, por no decir ninguna, visita de su familia”, agrega el OVP.

Los datos

Humberto Prado destacó que durante los primeros 52 días de 2018 se ha evidenciado el colapso del sistema penitenciario en las cárceles venezolanas, por lo que temen que este año supere las cifras negativas de 2017.

En enero ocurrieron 13 muertes violentas y 13 en febrero. Hubo 20 heridos en ese período, así como 90 fugas de diferentes penales y centros de retención policial.

Asimismo, en dos meses 1.016 presos hicieron huelga de hambre y 74 huelga de sangre. “Y una preocupante y elevada cifra de reclusos que se han fugado de las cárceles y centros de detención policial”, agregó el OVP.

Prado también informó que en 2017 hubo un incremento de 30 %, en comparación con 2016, de muertes por hechos violentos, paro cardíaco, VIH/Sida, tuberculosis y desnutrición. “El Estado venezolano debe ofrecer respuestas inmediatas sobre el derecho a la vida de todos los presos, y como evidentemente no lo ha hecho, entonces está incurriendo en la omisión de no garantizar el derecho a la salud de estas personas. No proveer medicinas y alimentos a los presos es ayudarlos a morir”, afirmó.

El informe del OVP indica que el 30 de enero los presos de la cárcel de Coro emprendieron una huelga de hambre porque tenían cuatro meses sin recibir alimentos de sus familiares. “Así, eran sometidos a una dieta de arroz blanco una sola vez al día, y dos si tenían suerte”, manifestó Prado.

vaya al foro

Etiquetas: Humberto Prado | Observatorio Venezolano de Prisiones | presos | privados de libertad