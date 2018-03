Ortega Díaz, a Saab y El Aissami: Los espero en la puerta de Interpol

ND / 17 mar 2018.- La fiscal general destituida por la ANC, Luisa Ortega Díaz, retó este sábado al vicepresidente Tareck El Aissami y a Tarek William Saab a que vayan personalmente a la Interpol a pedir la alerta roja en su contra.

Así lo señaló en una rueda de prensa desde España, donde indicó que la intención de pedir una orden de captura internacional en su contra es una prueba más de que no hay independencia de poderes en Venezuela.

“Eso que dijo ayer Tareck El Aissami yo creo que confirma lo que vengo diciendo, porque yo vengo diciendo que el Gobierno en Venezuela no hay separación de poderes, que no hay instituciones, no hay democracia, no hay libertades”, resaltó Ortega Díaz.

Agregó que “todas esas denuncias que estoy haciendo confirman lo que dijo ayer Tareck El Aissami. Se persigue el pensamiento opositor al Gobierno, el pensamiento disidente”.

Asimismo, destacó que es el Ejecutivo quien da las órdenes a “todos esos escombros de instituciones que quedan”.

“Yo les hago un reto (…). Si son tan valientes, que ellos mismos vayan a Interpol, que yo los espero en la puerta de Interpol para que pidan personalmente el alerta roja de Interpol, para ver quiénes van a ser los aprehendidos, quiénes van a ser los privados de libertad y contra quiénes van a ejercer acciones. Yo los espero en la puerta de Interpol”, enfatizó Ortega Díaz.

Según dijo, no duda que vayan a “sembrar pruebas” y “construir un expediente” en su contra. “¿Con qué elementos de prueba? ¿Cuáles son los hechos constitutivos de delito en mi contra? Se sienten acorralados porque la sociedad civil los tiene acorralados (…). No tienen capacidad de responderle a la población”.

Diáspora venezolana

Por otro lado, Ortega Díaz se refirió a las actividades que ha realizado en Europa. “Acudí a la Corte Penal Internacional y lo hice porque en Venezuela continúan las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, sigue la represión, continúa la persecución al pensamiento diferente, la persecución a los opositores, al contrario”.

“Por esa razón acudí a ampliar la denuncia que había presentado el 16 de noviembre del año pasado”, apuntó.

De igual forma, dijo: “Me reuní también con grupos de venezolanos que viven en Ginebra y en La Haya”.

“Haber estado con este grupo de venezolanos me llenó de esperanza. Primero, la forma cómo me recibieron, con alegría, con entusiasmo, eso le hace mucho bien a quienes estamos en esta situación de exilio”, relató Ortega Díaz.

Además, comentó: “Pude detectar el talento, el conocimiento, la preparación y formación de jóvenes, esos van a ser los líderes del futuro”.

“Me produjo satisfacción y alegría, y me llenó de esperanza. En la diáspora y en todos los venezolanos está la reconstrucción de Venezuela que tanto lo necesitamos todos”, sentenció.

Etiquetas: Interpol | La Haya | Luisa Ortega Díaz | Tareck El Aissami | Tarek William Saab