Oleg Kostko / foto: atodomomento/ 13 mar 2018.- La Organización Nacional de Salvamento y Seguridad Marítima de los espacios Acuáticos de Venezuela (Onsa) anunció a través de su portal web y sus redes sociales una posible alerta naranja de tsunami para el oriente del país, esto por un aumento en la actividad volcánica del volcán submarino Kick Em Jenny al norte de la isla caribeña de Granada.

“La UIO (Universidad de la Indias Occidentales) ha emitido un alerta naranja ante la inminente erupción del volcán en las próximas 24 horas, aunque hasta el momento no ha sido emitida ninguna alerta de tsunami por esta institución, ni por el NOOA, de igual forma FUNVISIS no ha emitido alerta de tsunami para la hora”, menciona la ong en su portal we.

En su nota hacen un llamado a la calma y “a estar pendientes de los boletines emitidos por las autoridades oficiales (Protección Civil, FUNVISIS) y otros entes relacionados con el tema (Universidad de las Indias Occidentales (UIO), NOOA, USGS, etc.) ya que las próximas 24 horas serán cruciales para el desarrollo de los eventos que pudieran sucederse con motivo de la erupción del volcán”.

