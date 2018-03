Ideas maravillosas

El castro-madurismo solo tiene un objetivo: mantenerse en el poder al costo de lo que sea. La atroz situación económica y social de emergencia humanitaria “les resbala”, no les importa. Entre otras causas, porque no saben qué hacer, ni cómo abordarla, menos cómo resolverla.

Pero para concretar ese único objetivo, si son capaces de elaborar “ideas maravillosas” (Maduro dixit); como por ejemplo, eliminar de varios plumazos la tarjeta de la coalición de partidos opositores (MUD), y cuarenta de esos partidos. La otra “idea maravillosa” es violentando la Constitución, la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, así como la Ley de Regularización de los Periodos Constitucionales y Legales de los Poderes Públicos Estadales y Municipales, montan la parodia de una elección presidencial a la que agregan la de legisladores y concejales.

Atrás queda la “idea” de Cabello, que Nicolás calificó de “maravillosa”; de incorporar al sainete, la selección de otra Asamblea Nacional, con lo cual el auto golpe institucional o cabello-madurazo, quedaba configurado. Hasta que “pegando el grito al cielo” la Habana: “mandó a parar”.

Mientras tanto, la crisis humanitaria (hiperinflación + escasez, hasta de efectivo) continúa creciendo exponencialmente. Ya los padres y madres de familia carecen de alternativas para colocar alimentos en las mesas familiares.

Su ya proverbial ineptitud para enfrentar la crisis económica y social que nos envuelve a todos quienes habitamos esta nación; continúan recurriendo a más “ideas maravillosas”; extraídas de sus fantasiosos, febriles e ignorantes mentes: el Petro.

Supuesta criptomoneda, que no es más que un bono de deuda soberana, y cuya característica fundamental es que no pasa de ser otra “idea maravillosa” y fantasiosa a las que nos tiene acostumbrado el castro-chavismo-madurismo.

En efecto, el Petro no está soportada por ningún exchange, primero se dijo que usaría la plataforma Ethereum, y luego la rusa NEM (no está en ninguna), por lo que no se podrá intercambiar posteriormente por nada, a no ser que alguien se la venda a otro de manera directa. Teóricamente cada Petro está respaldado por un barril de petróleo, pero al no existir ningún Smart Contract previo como token, no podrá usarse como criptomoneda, sino para pagar lo que ya decretó Maduro dentro de sus fantasiosas “ideas maravillosas”, es decir, un simple vale del gobierno, para sus transacciones internas y exclusivamente con este gobierno; y que se conocen como “token” puro y simple. Y que tradicionalmente se conoce como ficha, vale o autorización, de uso exclusivo “con y para” su emisor.

Por otro lado, afirmó el propio Nicolás en días pasados, que durante la oferta inicial del Petro (ICO), “se habrían negociado 4.777 millones de yuanes durante las primeras 20 horas de operación, equivaliendo ese monto a 596 millones de euros y 735 millones de dólares”. Más reciente Maduro dijo que iban las ventas y transacciones habían generado más de 3 mil millones de dólares.

Ignora ese portento de las “ideas maravillosas”, que existe el Blockchain o “cadena de bloques; concebido y establecido precisamente para la descentralización de todas y cualquier operación en criptomonedas; cuya función es evitar el dominio de los recursos de red por parte de una minoría privilegiada o el control ejercido por algún agente, gubernamental o no. Y es precisamente que el funcionamiento de Blockchain se realiza por medio de la actividad denominada “minería”, y son los denominados “mineros”, quienes realizan las actividades necesarias para la confirmación de todas y cada una de las transacciones en la red, confirmándolas y validándolas, sin que nadie pueda mentir o simular respecto a transacciones, montos, orígenes y destinos.

Al final, el gobierno lo único que logra es, al igual los “fondos zamoranos”, “la agricultura urbana”, con “cría de conejos” incluida, etc. Es fracaso tras fracaso. Y el Petro, además de sumarse a esa lista, resultó una nueva y vana extravagancia, con tantas consecuencias en sufrimiento para el pueblo.

El hecho es que a pesar de tan novedosas “pancada de ahogado”, como el adelanto de las elecciones presidenciales mezclándolas ilegalmente con las de los parlamentarios regionales y los concejales, los irresponsables aumentos de sueldos y bonos compra-votos -además de incrementar la crisis humanitaria- cierran cualquier salida democrática e institucional, que inevitablemente desatarán fuerzas que disolverán su objetivo más preciado: mantenerse en el poder a toda costa, con todo y sus “ideas maravillosas”.

Diputado a la Asamblea Nacional

[email protected]

www.unidadvisionvenezuela.com.ve

Twitter e Instagram: @OmarAvilaVzla

