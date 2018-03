Oliveros: En un año el nuevo cono monetario va a quedar inoperativo

ND / 23 mar 2018.- El economista Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica, consideró este viernes que la nueva familia de billetes “se quedará corta” debido al proceso hiperinflacionario que vive el país.

Así lo señaló en el programa radial de César Miguel Rondón, por Circuito Éxitos.

Rondón indicó: “Es una moneda a la que se le han quitado ya seis ceros si nos vamos hasta nuestro antiguo bolívar, con el cual vivimos décadas, incluso después del viernes negro vivimos muy bien. ¿Qué significa quitarle tres ceros más a nuestra moneda?”.

“Lo que refleja es un profundo fracaso del chavismo y del madurismo con respecto a la política antiinflacionaria”, enfatizó Oliveros.

En su opinión, “lo que ha ocurrido en Venezuela es una aceleración del proceso de inflación, ya estamos en hiperinflación (…) y cuando le quitas esa cantida de ceros, seis ceros, lo que estás diciendo es que es un fracaso y que el valor de nuestro signo monetario es prácticamente nulo”.

“No se ataca el problema de fondo”

Asimismo, Oliveros resaltó que “este anuncio es bien preocupante porque se hace aislado”.

“Había que hacer un proceso de adecuación monetario pero eso tenía que darse en el marco de un reforma profunda de ataque al problema de la hiperinflación”, dijo.

Lamentablemente, “el Gobierno solamente hace este anuncio con muy poco tiempo sin atacar el problema de fondo, por lo que el efecto se pierde y no va a lograr los resultados esperados”.

Oliveros advirtió que “la inflación va a seguir su curso porque las causas que la provocan siguen estando allí y no se están atacando”.

Nuevos billetes

De igual forma, el economista recordó que “el actual cono monetario duró un poco más de 10 años. Éste, al ritmo que va la inflación en este momento, que estamos hablando de casi 100 % mensual, está cerca de eso, todavía no hemos llegado allí pero no descarto que en los próximos que estemos allí, en un año, año y medio ya va a quedar inoperativo”.

“Es más, te digo algo adicional. La familia de billetes que mostró el Presidente ayer, que supuestamente van a estar a partir del 4 de junio, con la inflación de ahorita se van a quedar cortos”.

Oliveros agregó: “La pregunta (es) qué estudio estuvo detrás de esa nueva familia de billetes”.

“El proceso operativo de esa nueva reconversión no es un proceso sencillo, tiene que venir la fabricación, la puesta en circulación de estos nuevos billetes y monedas. Eso tiene un costo”, afirmó.

“Medida desesperada”

Por otro lado, Oliveros destacó que “es una medida que no solamente es un maquillaje sino que también luce desesperada y parece una medida que no se pensó bien (…). Dos meses me parece que es muy poco tiempo y se va a generar un caos con el manejo de los billetes”.

“La capacidad de compra (del bolívar) ha caído, en términos reales, es superior al 80 % (…). Incluso en las condiciones actuales del billete de 100 bolívares, el último de 100.000 bolívares, eso ha tenido una pérdida de más del 60 % (…), no tiene ni dos años de haberse puesto a circular”, explicó.

Insistió en que “el ciclo hiperinflacionario va a seguir y este anuncio se va a quedar corto en cuestión de meses”.

El petro

Por otra parte, Rondón preguntó: “¿Qué tiene que ver el petro? ¿Qué rol juega el petro?”.

“El petro es una medida del Gobierno para hacer frente a la dinámica de las sanciones (…) que ha tenido unos impactos importantes en el flujo de caja y en la operatividad de los pagos del Gobierno”, manifestó.

Oliveros agregó que “lo que está buscando es a través del petro no pasar por el sistema financiero tradicional, que tiene controles muy estrictos, y bajo estos sistemas de criptomonedas poder agilizar el tema de los pagos”.

En su opinión, “el Gobierno sabe muy bien lo que hace porque no quiere admitir la realidad, que es muy dura, y segundo porque es clave para ellos esa realidad paralela porque les permitir seguir afianzando los mecanismos de control de sumisión que son importantes para mantenerse en el poder. Eso es lo que está detrás”.

Cambio político

Asimismo, Oliveros resaltó que “la solución es cambiar esto, es una nueva manera de ver la economía”.

“Los llamados a que el presidente Maduro y su gobierno hagan ese cambio han entrado en saco roto, con lo cual debe haber un cambio político para poder ver un cambio económico”, enfatizó.

Comentó que “el problema económico va a seguir estando allí y poniéndose peor. Me gustaría tener otra perspectiva”.

“Nadie sale ileso de las hiperinflaciones, ni los gobiernos ni los ciudadanos (…). Hasta ahora el Gobierno se resiste (…). La dinámica de los precios es muy difícil de contenerla solo con medidas cosméticas”, sentenció Oliveros.

