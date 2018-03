Nuestro Alzheimer político y el Frente Amplio

No intento ser provocadora con este título, sucede que a veces las cosas se cruzan de maneras inopinadas y, para mi propia sorpresa, dos ideas aparentemente inconexas se me “casaron” en la psique… y así es como escribo mi crónica de este 8 de marzo. Verán por qué, en cuanto termine de contarles lo que dijo cada expositor.

Luego del exitoso acto en el Aula Magna, por las redes nos enteramos de esta convocatoria en el Teatro Chacao como una suerte de continuación del de la UCV en un impreciso “sí , pero no, no pero sí”. Esta imprecisión, lo confieso, me inquieta.

Luego de hacer una larga y tediosísima cola (¡otra!) finalmente nos abrieron el teatro.

Le pregunto a mi bien informada vecina de asiento cómo se llama por fin el acto.

Su respuesta llega en dos palabras: misterio… enigma.

Una lucecita de alarma me titila y acompaña al anterior e inquietante “si pero no, no pero sí”.

¿Todavía no hemos aprendido que la comunicación clara y unificada, sin tonos medios ni tibios es el pivote fundamental, ineludible, forzoso para el tamaño de la empresa que tenemos entre manos? Pareciera que lo correcto sería quitar los signos de interrogación y dejarlo como afirmación. No. No hemos aprendido el valor, alcance, repercusión y significado de una comunicación adecuada, eficiente, oportuna y sobre todo coherente.

Vemos llegar o luego en el podio a Oswaldo Álvarez Paz, W. Dávila, Nicmer Evans, Jorge Botti, Carlos Larrazábal, Tamara Adrián, Roland Carreño, Tony Rahal, J. Guaidó, los hermanos Requesens, Liliana Hernández, Cipriano Heredia, Américo Martín, Ángel Oropeza, Henrique Capriles, W. Flores, Gabriel Puerta, los padres José Virtuoso y Luis Ugalde SJ, Patricia de Ceballos, Lilian Tintori, R.G Aveledo, Paparoni, todos los concejales de Chacao y un buen número de dirigentes vecinales. Y muchos, muchos amigos con los que he coincidido a lo largo de los años en estas luchas.

A las 11.15 am, no había comenzado el acto.

El público aplaudía cada tanto reclamando el retraso.

Pues no…tampoco se practica la virtud de la puntualidad…

Finalmente se abre el telón y en los asientos dirigentes de toda época, tamaño y color y en la pantalla un hermoso video, de esos que emocionan que ya circula por las redes.

1. Gabriela Ramírez

La apertura del acto correspondió a Gabriela Ramírez, sí, la misma que fuera Defensora del Pueblo de 2007 a 2014.

Sorpresiva sorpresa. Sí, cada uno que sale del chavismo que se une, no a la oposición, sino a la causa de una Venezuela mejor y aporta para ello, tiene espacio. Buena estrategia.

Lo que no sabía ni Gabriela, ni el resto de los que estábamos en el teatro es que su nombre volvería a la palestra de manera sorprendente en la muy especial –y para mí quizás la mejor- intervención de Jonny Montoya. Ya llegaremos allí…

Comenzó Gabriela felicitando el Día de la Mujer recordando la aprobación de la “Ley sobre el Derecho de las Mujeres a una vida sin violencia” donde la mitad de los capítulos los leyeron las mujeres de la oposición y la otra mitad, las mujeres del chavismo.

… “sabíamos todas que se trataba de un fin superior así como hoy con este paso el chavismo crítico se incorpora en la defensa de su Constitución”

“Y como nos hemos puesto de acuerdo en unos mínimos comunes, es que estamos acá anunciando este frente que hemos llamado Venezuela Libre. Celebremos organizándonos”.

Me gustó eso de “mínimos comunes”.

2. Rafaela Requesens

La siguiente exposición fue la de Rafaela Requesens, muy aplaudida. A esa niña la quieren y se nota en el auditorio. Tiene fuerza, tiene ganas, tiene una esperanza muy viva y sobre todo, ¡trabaja!. La lectura del documento del Frente Amplio Venezuela Libre no le permitió el lucimiento habitual de sus exposiciones cargadas de energía. El documento se explica por sí mismo y contiene todo. Destaco un par de cosas:

“1. Nos unimos para rescatar la democracia y cambiar de presidente y el modelo anticonstitucional que se nos ha impuesto. Venimos de diversas posiciones e ideas políticas, y nos hemos enfrentado en el pasado pero nos une hoy la voluntad de salir de esta trágica emergencia, reconstruir el país y lograr una sociedad y economía donde todos los venezolanos tengamos una vida digna, en paz y respeto donde todos los derechos sean para todos los venezolanos”.

2. Proponemos una alianza amplia q exija elecciones libres y justas . Por eso decimos No a la falsa elección del 20 de mayo y Sí a la elección presidencial libre, justa y transparente en 2018 sin represión, sin presos políticos, exiliados, ni inhabilitados.

“Nos reconocemos diversos pero unidos”.

Si yo fuera Don Quijote, las dos intervenciones que siguieron, la del Pastor Molina, evangélico y la del Padre Virtuoso SJ, me habrían hecho exclamar a viva voz ¡Con la Iglesia hemos topado, Sancho!

3. Pastor Abner Molina

Así habló el Pastor Abner Molina, Secretario Ejecutivo de la Comisión Evangélica Venezolana. Una intervención sobria, seria, y clara.

“Esta convocatoria representa una esperanza. Citó a Camus: “La tiranía totalitaria no se edifica sobre las virtudes de los tiranos sino sobre las faltas de los demócratas”.

Los ciudadanos que queremos progreso y libertad queremos la oportunidad de organizarnos incluyendo a todos los sectores, como estamos haciendo en este momento. Las frases que siguen tienen destinatarios específicos. Aquí se las dejo y ustedes rellenen:

“Excluyendo toda necesidad partidista, eliminando cualquier vestigio individualista, con el fin de luchar con una sola fuerza hacia la dirección correcta: democracia, libertad, separación de poderes, prosperidad y progreso. Solo unidos podemos poner fin a tanto abuso que solo ha traído miseria y atraso”.

“Candidaturas presidenciales sin contar con las debidas garantías, resultan en una colaboración con la postura oficial”.

“Han quebrado -con éxito- el sistema electoral al punto de que votar o no votar se ha convertido en una controversia. La iglesia cristiana extiende su brazos para promover la reconciliación sin perder el objetivo de defender los derechos humanos.

Pensar diferente es una oportunidad de debatir, no de sanciones punitivas”.

La suma de este segmento del país a la causa de exigir elecciones limpias tiene un alcance que aun no ha sido debidamente ponderado..

4. Padre José Virtuoso, S.J.

La moderadora anunció a continuación al Padre José Virtuoso S.J . en representación de la Iglesia Católica.

Con su mano vendada, el Padre Virtuoso hizo productivo uso de sus 3 minutos.

“Soy portavoz de Mons. José Luis Azuaje presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana quien felicita y anima la construcción de esta iniciativa y el proceso que está por desencadenarse”.

“Hago énfasis en

1. Esta iniciativa intenta poner en marcha un movimiento nacional

2. Dinamizar esa amplia mayoría que quiere cambiar la situación dramática que vivimos

Esta gran alianza es apenas el punto de partida de un gran movimiento nacional”.

En ese sentido está todo por hacerse porque depende de la dinamización que se logre en cada estado . Ese “está todo por hacerse” es en parte responsable del extraño título de esta nota.

“Hay un objetivo muy concreto: cambiar las actuales condiciones electorales para que hagan elecciones justas, transparentes, dignas que faciliten el cambio …

No es un frente para la abstención, para quedarse de brazos cruzados”.

Es un frente para la lucha.

Para la exigencia.

Para el pronunciamiento.

Para la movilización de una gran energía social.

Este Frente está abierto a muchas iniciativas.

Este Frente quiere ser fuente de vertebración y unidad en torno a eso¨.

Tanto el Pastor como el Padre cerraron dándonos su bendición.

Algún ¡Amén! se escuchó en la sala en las dos oportunidades.

5. Víctor Márquez

Tocó el turno a Víctor Márquez en representación de los Trabajadores y Presidente de APUCV.

“Venezuela unida no se rinde. Bajo esa consigna el martes (en la UCV) diversas organizaciones de la sociedad civil se reunieron para informar al país su disposición a luchar por un futuro mejor. Somos una respuesta a la demanda de Unidad que pide la ciudadanía”.

El significado de la presencia activa con el pronunciamiento de la Conferencia Episcopal Venezolana y los evangélicos, no tiene precedente histórico en Venezuela. ¡Anótalo Nicolás!

Lo que viene es la defensa férrea de la libertad y la democracia.

Creemos en la vía democrática para lograr la alternancia en el poder, pero el gobierno pretende permanecer en él con un fraude electoral.

Queremos elegir y no solamente votar.

Aquí nadie se rinde. ¨

6. Ricardo Cusano, Fedecámaras

Esta intervención sembró y rescató estelarmente conceptos fundamentales hábilmente desterrados por la revolución con retórica para sumirnos en la actual indigencia estructural.

“Me toca representar a los empresarios, no sólo los afiliados en las 200 cámaras, en 15 sectores, sino a cada emprendedor que cada mañana se levanta a construir su riqueza.

Para construir riqueza hay que generar oportunidades.

Por ello, con orgullo nos reconocemos como iguales con otros factores de la sociedad civil ante la AN la única legítima y la única capaz de respetar la Constitución, el único libro al que le hacemos caso. La empresa privada quiere resaltar que está comprometida con Venezuela.

A los empresarios les decimos que no desfallezcan, a pesar de los retos y persecución, de este cerco legal que nos hace cada día mas difícil poder cumplir nuestra misión que no es otra que brindar esos servicios, esos alimentos, esas medicinas que hacen falta en cada uno de nuestros hogares

Pero sobre todo poder rescatar el aparato productivo hoy detenido.

No queremos dadivas, queremos que nos permitan trabajar.

No queremos prebendas, queremos que nos den la oportunidad de igualar a Venezuela pero no en la pobreza sino en la riqueza

Defenderemos nuestras libertades pero también defenderemos las libertados de nuestros principales socios operativos, nuestros socios de éxito, los imprescindibles: los trabajadores.

Sin ellos y sin todos los factores de la sociedad civil, es imposible cumplir la misión¨.

Hoy no queremos mas revolución, pero no queremos restauración. Queremos un país construido por la mano de cada uno de nosotros¨.

7. Por el chavismo democrático: Alí Gómez

Aquí me voy a ir mas allá de la relación de lo que dijo este joven. No tengo problema en ser políticamente incorrecta porque me precio de ser una ciudadana correcta y eso me vale mucho, pero que mucho mas.

Padecemos en la oposición de dos tendencias contrarias e igualmente peligrosas en nuestra relación con el chavismo disidente: o se les condena sin posibilidad de redención o se les acoge como frágiles criaturas a las que hay que tratar con especial deferencia, casi pisando huevos, poniéndolos siempre en lugar preferencial, evitando que nada los roce apenas porque su piel –según este criterio- es más fina y más delicada que la de otro vecino cualquiera de la oposición que en lugar de piel debe tener un cuero de 15 centímetros resistente a bombas atómicas e impermeable a agresiones de todo tenor y de todos los frentes y peor aun, sometido a una suerte de invisibilización a cuenta del título “oposición mayoritaria” que no lo hace especial sino del montón.

Con este joven hoy vi ocurrir la segunda.

¡Paren ese carro ahí!

El acto de hoy se programó con 12 expositores, cada uno tenía tres minutos para presentar la postura de su sector respecto a las elecciones. Al final resultaron 13 si contamos la intempestiva y no prevista presentación de los Guerreros de Franela.

Todos, ¡todos! se ajustaron a lo programado.

Todos menos Alí que, a cuenta de trato preferencial bajo la premisa de “chavismo democrático”, anunció que se iba a pasar “un poquito”. Se fue pasando de minutos hasta que llegaron a 10 – tres veces más que los demás- sin que la exposición añadiera nada después de los 3 primeros minutos, sin que los moderadores se atrevieran a interrumpirlo, encadenado y extraviado en una anécdota personal que iba y venía en sinsentidos espoleada por aplausos que aun no entiendo después de ver 5 veces su intervención.

Tengo preguntas.

¿Es así como pensamos que se atrae al chavismo?

¿Dejándoles saltar normas que a todos los demás se nos aplican?

¿Permitiéndoles torcer –ahora desde este lado y con nuestro permiso- las fórmulas que nos ponemos para funcionar en pluralidad y diversidad?

¿Ahora tendremos un sector que tenga ventajas sobre otro ¨por razones de origen¨?

Discúlpenme la rudeza, pero ¿acaso no es eso lo que nos ha hecho combatir al chavismo?

¿ahora resulta que somos nosotros los que, no solo aceptamos, sino que además promovemos que se privilegie a unos sobre otros?

Para mí la respuesta es un terminante y categórico ¡no!.

El terreno que nos debería unir es el de la ciudadanía para salvar al país y reconstruirlo de la destrucción chavista. No hay un ciudadano mas valioso que otro porque se es ciudadano en el accionar y no por declaraciones solemnes. Queremos democracia, esa palabra que se usó hoy ad infinitum en cada exposición…¡incluida la de Alí! …

Pues valga recordar que la esencia de la democracia es el respeto. Es acatar las normas. Es cumplirlas todos y es poner límites y hacerlos respetar cuando alguien las transgrede.

¡Claro que quiero al ex chavismo de nuestro lado!. Pero los quiero en condición de iguales. Su hombro y el mío para rescatar a este pobre país y compartir igualitariamente las bondades de lo que hagamos bien y la responsabilidad y la culpa de lo que hagamos mal.

Que llevemos veinte años en esta tragedia, no ocurrió por un ¨accidente¨ sino por un sistemático apoyo de ese sector que hoy acude a la oposición democrática para salir de esto y donde son bienvenidos.

Sí. Yo espero del chavismo disidente que se sume al rescate del país. Ellos con la humildad de reconocer su cuota en nuestras penurias, y nosotros aceptando la culpa de no haber sabido construir la unidad sólida entre nosotros que hubiera impedido que llegáramos a estos 20 años de revolución y maltrato. Las vidas marcadas y las vidas perdidas en estos veinte años, ya no tienen reparación posible. El futuro sí. Pero sólo si lo hacemos bien todos.

Que vengan… pero como iguales.

Valga la oportunidad para sugerir que, mas que deshacerse en obsecuencias absurdas al chavismo disidente, se orienten con mucha, clara y bien pensada estrategia, a persuadir a ese chavismo que ya no quiere ser madurista, pero considera ¨una raya¨ pasarse a la oposición. Ese chavismo no madurista está estancado en la mera negación, la inacción y el silencio. Ese sector requiere con urgencia ser incorporado.

En cuanto a lo que dijo Alí, serviría para la letra de una canción.

-Yo no me hice revolucionario para ver salir a mis amigos huir del país dejándose crecer el cabello para venderlo en Colombia.

-Yo no me hice revolucionario para ver a indigentes, a y personas q estuvieron estudiando para construir un mejor país hurgando en la basura para alimentarse.

-Yo me hice revolucionario porque creo en la democracia participativa

-Yo no me hice revolucionario para que vinieran unas sandeces (sic) de personas a ofender a la republica …¿qué diría Bolívar cuando se mutila la separación de los poderes y desde un partido político se pretende gobernar? ¿Que diría Alí Primera?

Pretenden a través de un carnet subyugar la voluntad de un pueblo¨

Hubo cierta poesía en su intervención, si. Pero ni me enriqueció, ni me motivó.

No se trata de poner a nadie en penitencia, pero tampoco se trata – al menos para mí- de un aquí no pasó nada. Ya lo he dicho antes: no puedo con la parábola del Hijo Pródigo.

Como contraste necesario, les pido que lean la turbadora participación de Jonny Montoya.

8. Francisco Valencia, de Codevida

Le siguió en el turno Francisco Valencia en representación de las ONG y de Codevida

“Se nos está muriendo la gente”.

Esta afirmación hizo enmudecer al auditorio. Cada palabra dicha por Francisco fue desgarrada y desgarradora.

“Tenemos un gobierno que como política de estado ha ignorado el dolor y el sufrimiento de miles de familias.

¡Más de 8 meses sin recibir tratamiento para enfermedades crónicas! .

Mienten cuando dicen que tienen la capacidad de solventar esta situación ¿qué capacidad? ¿cuántas muertes ha generado su incapacidad?

Se les han planteado cualquier cantidad de mecanismos para aliviar la tragedia y la niegan…Sentencian a muerte a la gente. Es una situación sin precedentes.

Ante esta emergencia es necesario unirnos para levantar la voz por los que están en los hospitales, que no pueden ni decir que se están muriendo porque tampoco comen y no tienen fuerza para hacerlo . Están violando el derecho a la vida.

No se puede permitir tanto dolor.

¿Por qué el gobierno insiste en negar la situación y la ayuda? No tengo respuesta. No lo entiendo. Cuando se le niega el tratamiento a un abuelo, no lo entiendo.

Los enfermos de cáncer están muriendo con dolor.

Aquí se esta cometiendo un homicidio.

Solo pido unión… no olvidemos a los que están pasando por momentos trágicos.

Sabemos que este gobierno seguirá negando la situación y la ayuda de países que nos quieren ayudar…solo nos queda sacar a este gobierno criminal¨.

Su afirmación hizo correr una descarga eléctrica en todos los que la escuchamos.

9. Jonny Montoya

Anunció la moderadora: En representación de quienes ya no están porque fueron víctimas de la represión Jonny Montoya

En lo personal, estos 3 minutos fueron los mas impactantes. La casualidad nos reunió en estacionamiento y le pude decir, no que lo felicitaba, le di las gracias por lo que dijo en sus 3 minutos. Ni Gabriela Ramírez la ex Defensora, ni Ricardo Cusano de Fedecámaras, ni el auditorio, estaba preparado para lo que escuchamos.

La sorpresa generó olas de murmullos y yo diría que sembró una inquietud ligada con miedo de hacer cada uno lo que él sí se atrevió a hacer.

Su intervención obliga a pensar. A pensarnos desde adentro.

Es mas fácil entregarse a la emoción que a la reflexión. Se aplauden las frases vistosas pero se rehúye cuando nos imponen reflexión. Su intervención la impone. Por eso la destaco.

“Es difícil hablar por los que no están. Muchos perdieron la vida como mi hermano. Mi hermano Juancho Montoya tiene 1.483 días sin justicia.

Para mí es difícil hablar por Juancho porque él no era un angelito.

Para este Frente Amplio debemos venir sin resentimiento y con cierto perdón.

Y para muestra lo voy a hacer yo. Lo voy a hacer públicamente

Voy a perdonar y a pedir un perdón”.

La extrañeza llenó el recinto.

“Es difícil sentarme con una ex Defensora que no me defendió.

A Gabriela la perdono por no haber hecho su trabajo cuando tenía que haberlo hecho y actualmente mi hermano tiene 1483 días sin justicia, el hombre que está preso no lo han sentenciado, y va a salir libre en estos días”.

Nadie se movió. En su afirmación había un perdón honesto pero de algún modo, sin verbalizarlo, había un ¨prohibido olvidar¨.

“Como muestra que perdoné a Gabriela, la ex defensora a la que le mandé 4 cartas solicitándole justicia por mi hermano y nunca hizo nada, le quiero pedir perdón yo al de Fedecámaras. A la gente de Fedecámaras mi hermano les puso un a bomba en el Bosque… en esa acción murió un amigo mío, lo llamábamos el Caimán”.

Silencio, pasmo y quietud total. Continuó

“El murió en esa mala acción de mi hermano y le quiero pedir perdón en nombre de mi hermano”.

Ahí hubo una especie de vergüenza ajena , una exposición descarnada sin intento de defensa. Una culpa que no fue suya pero que por fraternidad decidió compartir pidiendo él el perdón que, ni él ni nosotros sabemos si su hermano hubiera pedido. Me sentí removida. La sala también.

Prosiguió:

“Vamos a acabar los perdones.

Tengo que venir a esta Venezuela libre sin resentimiento. Con cierto perdón.

Todos nosotros, Venezuela, tenemos que empezar a ver esa nueva Venezuela que queremos, una Venezuela donde el chavismo y la oposición no es el problema

La izquierda y la derecha no es el problema.

El problema es la honestidad contra la corrupción.

Y allí es donde quiero dejar mi mensaje.

Vengamos a este Frente, sin resentimiento con cierto perdón, el problema no son los chavistas …bueno algunos…”

En la sala entró la necesaria risa que disipa la tensión que flotaba.

“Por respeto y para no excederme de los 3 minutos cierro con las palabras de Alí Primera… (y confiesa de nuevo con cándida humildad que no canta bien y por eso las va a decir)

Basta de mentes hipócritas

Basta de mentes estólidas

Que nos quieren mandar

Levantemos la espalda

Y busquemos la libertad”

10. Y de repente aparecieron los guerreros de franela…

Con poco éxito más bien.

Irrumpieron en el acto y un joven delgadito empezó a hablar por ellos, la Resistencia. Inteligentemente, en este caso sí, la moderadora lo invitó al podio a que usara el micrófono, el joven dio un arenga fuerte en el tono y en la fórmula de tomar un espacio generado por otros, floja de contenido y con tibia respuesta de la audiencia. Cuando dijo “debemos entender que este régimen no saldrá con métodos democráticos”, la sala no vitoreó masivamente.

Me quedé con la impresión que no esperaba esa respuesta.

Cuando dijo que representaba a la mayoría la audiencia, ésta le hizo saber con un sonoro No que ni eso era así ni que su llamado, en ese espacio, tenia eco.

A su juicio, lo único a escoger en lugar de elecciones es la cárcel de Nicolás. Algunos aplaudieron a rabiar… y se entiende.

Anunció que la Resistencia se mantiene activa y creo que ese era su propósito.

Logrado este, se retiró sin consecuencias y el acto prosiguió.

11. Ramón Guillermo Aveledo, por la MUD

Imposible añadir nada a sus palabras… quizás decirle ¡qué bueno tenerlo de vuelta!

Así habló RGA:

“Esta Venezuela quiere y necesita buenas noticias.

Esta Venezuela a falta de medicamentos, aquí venimos a decirle que nuestros males tienen cura.

En esta Venezuela hambrienta venimos a alimentar la esperanza.

La buena noticia es que la cura de nuestros males y el alimento de nuestra esperanza somos nosotros, los venezolanos. Nosotros mismos , cada uno y todos. Es nuestra responsabilidad insustituible.

Para superar las diferencias y también la indiferencia.

Para derrotar la antipolítica y también la politiquería.

Para vencer la desconfianza y también el exceso de confianza.

A punta de conciencia y responsabilidad.

La tarea es la unidad nacional para lograr el cambio.

Este 2018 los venezolanos tenemos derecho de elegir un nuevo gobierno.

Tenemos el deber de hacerlo.

En una elección de verdad, legítima y confiable para que todos expresen su voluntad.

Una elección sin trucos, sin trampas, sin emboscadas.

Vergüenza debería dar a quienes tienen tanto poder y tanta plata y le tienen tanto miedo al pueblo venezolano.

Desde la Universidad Central se levantó una voz que hizo temblar las sombras.

Todos, que nadie quede fuera, unidos en mensaje de marcha triunfal

12. Bárbara Mon… por los estudiantes de la UCAB

Bárbara Mon…(no logré entender su apellido y me disculpo por ello)

Esta niña leyó el comunicado, que seguro conseguiremos en las redes, pero lo interesante fue lo que dijo después de leer el comunicado.

Liberada del papel que la ataba, tomó el micrófono y ahí vimos a una mujer joven determinada y clarísima que dirigió con acertada precisión sus palabras. Ni poesía, ni canciones, ni retórica. Firmeza en el timón intelectual y brújula bien calibrada en el verbo.

“Quiero, ahora sí, hablar como movimiento estudiantil y quiero agarrar rápidamente la intervención de la Resistencia.

Porque los estudiantes estuvimos al lado de ellos tragando bombas, luchando con toda nuestra esperanza, pero ahora es el momento de pensar estratégicamente, de tener una meta y unirnos toda la sociedad. (aplausos a rabiar)

Es por eso que el movimiento estudiantil entiende la necesitad que la sociedad civil debe actuar junta. No se trata que los partidos políticos hagan su trabajo desde arriba, se trata de que cada sector haga su parte. Que los partidos políticos hagan su tarea, las organizaciones hagan las investigaciones y expongan los delitos, que los partidos hagan estrategia con objetivos claros y que los estudiantes nos sigamos preparando académicamente para sacar adelante este país. Esta es la manera de hacerlo.¨

Palabras clara, límites definidos: nada que añadir.

13. Omar Barboza, Presidente de la AN

En representación de la institucionalidad, Omar Barboza Presidente de la AN

“Quienes buscaron el poder, no como instrumento de servir a la sociedad sino como objetivo en sí mismo han planteado, en vez de convocar al país para resolver la pavorosa crisis humanitaria, han convocado a unas elecciones adelantadas, sin garantías, tramposas, para que se reelijan los responsables de esta crisis.

Por eso, la constitución de este Frente, busca salvar al país de la crisis institucional, humana y de valores es una iniciativa que la AN acompaña y apoya.

Lo que está planteado es eso, que por encima de la ideología política, pongamos por encima el interés nacional y nos unamos para salvar a Venezuela y su futuro de esta tragedia.

Una crisis de este tamaño no puede ser resuelta por nadie en particular.

La solución hay que ponerla en manos del pueblo para que soberanamente decida el futuro que quiera en unas elecciones libres y transparentes.

Todos los que estamos aquí creemos en el voto.

El problema es quién cuenta los votos, luego que Smarmatic dijera que habían alterado no menos de 1 millón de votos, luego que a Velázquez le robaron la elección del estado Bolívar haciendo algo que nunca habían hecho: forjamiento de actas. Cambiar resultados emitidos por el CNE.

Hay que ser ilusos o cómplices para confiar en un sistema electoral como el que tenemos.

Tengamos claro los objetivos. Estamos aquí todos sin que nadie pierda su perfil”.

Para cerrar el acto, Víctor Márquez, dio lectura al documento que hace el llamado a las líneas de acción del Frente Amplio Venezuela Libre.

-Representación paritaria de sectores por vía de Asambleas, un movimiento horizontal, en los 23 estados, 335 municipios y las 1236 parroquias.

-Eventos como el de hoy a partir de la próxima semana.

-Se iniciará un proceso de adhesión.

-Acciones ante gobiernos y organismos internacionales para solicitarles el no reconocimiento del proceso fraudulento del 20 de mayo.

-El lunes 12 una movilización a la sede de la ONU para que acompañe la lucha por elecciones de verdad y no se presten a convalidar el fraude

-Anunciamos la convocatoria de una protesta nacional y mundial para el 17 de marzo.

-Este frente implementará mecanismos de consulta que servirá para discutir y construir propuesta consensuada de país.

-Nadie está excluido. Todos están invitados.

Venezuela no se rinde.

Himno.

Sobre el Alzheimer político con que titulo esta crónica:

Oyendo lo de la Central por periscope y asistiendo a lo de Chacao comparto una reflexión. Confieso que me envuelve un perturbador déjà vu.

Comentándolo con una amiga lo llamó con buen tino “nuestro Alzheimer político” y le dije que lo usaría para titular esta nota.

Voy a los eventos y percibo que cada nueva camada borra todo lo que hizo la precedente y no solo se vuelve a comenzar sino se vuelven a cometer-y con entusiasmo- los mismos errores. Empezando por volver a comenzar cuando ya hay camino andado.

Como condenados a un eterno principio. Ese es nuestro Alzheimer político.

Ocurre por una especie de negación al aprendizaje combinada con un ansia de ser, no un humilde y consciente continuador de la tarea de quienes antecedieron, sino un nuevo protagonista estelar a quien se le deberá el éxito…pero éste no termina de llegar porque siempre estamos en un nuevo arranque. Unas nuevas siglas para decir lo que ya se ha dicho.

El Padre Virtuoso dijo “está todo por hacerse”. Y me preocupé. No lo comparto porque se ha construido una mayoría que no había en 2000 ni en 2004. Chavistas que dejaron de apoyar al chavismo lograron con nosotros una AN mayoritaria buscando por la vía constitucional que se cumplieran las leyes. Hoy nos reconoce la comunidad internacional porque hemos crecido y presentamos pruebas del desempeño dictatorial.

Cerrando los ojos, uno podría tomar discursos de actos en 2000, 2005, 2010, 2015 y los de la UCV y –a no ser que se mencione un caso específico -no podría diferenciar el de un año o el de otro.

Pero también dijo el P. Virtuoso que no era un frente para la abstención. Mas allá de enunciarlo, no encontré un camino. Lo esperaba. La mayoría de los que estábamos allí además de creer en el voto hemos trabajado activamente por él y además contra la abstención.

En ese sentido salimos con las manos vacías.

Clamar por un nueva Unidad no me suena alentador. Me suena a negación – o peor aun- a olvido de lo que se ha trabajado en 20 años.

Proyecto de país ya lo hay.

Propuestas económicas ya están escritas.

Profesionales dispuestos a invertirse en la reconstrucción abundan.

Las asambleas de ciudadanos tienen limitaciones mas que conocidas.

La abstención es la nada.

Preferiría que todos los que trabajaron en los eventos de esta semana invirtieran en la Comunicación ¨como debe ser¨, solucionando los vacíos abismales que hay en ella en lugar de pedirnos volver a poner nombre, cédula, y teléfono en una planilla.

Prefiero menos actos y mas acuerdos entre ustedes.

Preferiría conservar las siglas que ya tenemos antes de tener que aprender unas nuevas.

La unidad no es nueva o vieja, es una. Tan simple como eso.

@OlgaK26

