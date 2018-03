Nicanor Moscoso: El sistema electoral en Venezuela es seguro y transparente

ND / foto: @PrimeraPagina / 22 mar 2018.- El presidente del Consejo de Expertos Electorales de América Latina, Nicanor Moscoso, afirmó este jueves que el sistema electoral en Venezuela, a su juicio, es “seguro” y “transparente”. Así lo manifestó en el programa Primera Página que transmite Globovisión.

“El sistema (electoral) que tienen aquí (en Venezuela) es un sistema seguro, el problema que manifiestan electores y candidatos es un problema político que lamentablemente no han podido resolver. Es lamentable que no hayan llegado a acuerdos y el culpable de eso son las dos partes. Ambos deben revisar su actitud para ver en qué momento trabajan por el país y que las elecciones sean lo que son, unas elecciones transparentes, aquí las elecciones se realizan muy bien, el problema es de corte jurídico”, dijo Moscoso.

El experto en materia electoral aclaró que el Ceela lo que hace es acompañar el proceso, desde ver las normativas, calendario electoral y en el caso particular de Venezuela, acompañar las auditorias, por lo tanto, “no nos inmiscuimos en temas políticos del país”.

En ese sentido hizo referencia a la postura que han tomado organizaciones como la ONU o la OEA.

“Sus directivos son mandantes de los que los países establecen, ellos no toman decisiones. La ONU está dividida, hay un grupo de países que no están de acuerdo con los comicios en Venezuela y otros sí, al no tener consenso sucede lo mismo que en la OEA, el autodenominado Grupo de Lima está en contra de la situación política que vive el país y otro grupo se abstiene o está a favor del sistema político que se está desarrollando, aun así son instituciones respetables, importantes, pero que juegan un rol político y cuando se llega a tener afecto a una de las partes, la otra se sentirá lesionada y no accederá a esa situación, eso es lo que pasa y los países están tomando postura política”, acotó.

Y reiteró: “nosotros somos un consejo de expertos electorales, no nos metemos en asuntos legales y políticos, eso es un aspecto del país y las consecuencias las sufre le mismo país”.

Retomando su opinión sobre el sistema electoral del país, Nicanor Moscoso cuestionó la opinión que tomara Smartmatic, empresa especializada en el diseño y despliegue de soluciones tecnológicas, de denunciar irregularidades en el proceso pero sin sostenerlas.

“Lamentamos que esta empresa, luego de pasar más de 15 años trabajando con el CNE, haya tenido esa denuncia, no porque lo haya hecho, sino porque no pudo sostenerla, no volvimos a encontrar ninguna denuncia adicional, explicación alguna, dijo lo que dijo y desapareció. Si ellos tenían los justificativos debieron mantenerlo y demostrarlo”.

En cuanto a las reuniones entre el Ceela y candidatos a la presidencia de la República, dijo que los aspirantes manifestaron inquietudes sobre el uso de la tinta indeleble, según Moscoso, los candidatos consideran que la tinta indeleble es necesaria, aun y cuando el Ceela considera que en países en conflicto como Venezuela no se utiliza por seguridad de las personas.

También trataron temas sobre testigos de mesa, a lo que el experto electoral recomendó evaluar la cantidad de personas dentro del centro electoral pues, a su criterio, no puede haber tantas personas en un centro de votación, porque crea confusión.

Trató el tema de ventajismo electoral, recalcó que este tipo de denuncias siempre ocurren en países donde el actual mandatario busca la reelección, “es necesario que haya equidad en la participación de candidatos”, mencionó al respecto.

Finalmente consideró la denuncia de fraude en el estado Bolívar hecha por Andrés Velásquez específicamente en las elecciones a gobernadores, dijo que están recaudando información para realizar un informe sobre el caso.

