Nicanor Moscoso: Ceela acompañará elecciones de mayo

Oleg Kostko / foto: @VTVcanal8 / 19 mar 2018.- El presidente del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (Ceela), Nicanor Moscoso, anunció este martes durante una rueda de prensa que la referida organización fungirá como parte de los acompañantes para el venidero proceso electoral a celebrarse el 20 de mayo.

“Hemos procedido a firmar un convenio con el Consejo Nacional Electoral que nos da la oportunidad de acompañar en todas y cada una de las etapas del proceso electoral que nos da la oportunidad de acompañarlos en todas y cada una de las etapas del proceso electoral con un principal destaque en nuestro acompañamiento y observación en los procesos de auditoria que se irán dando en el trascurso de los días hasta culminar el 20 de mayo”, informó Moscoso a través de una rueda de prensa en la sede del CNE.

El referido ente conformara su equipo de acompañantes con ex miembros de diferentes organismos electorales de los países de la región. “Haremos diferentes misiones todas ellas conformadas por ex presidentes y ex magistrados de los organismos electorales de América latina que componemos el Ceela”.

“Esperamos que nuestra actuación sea de beneficio para la democracia de este hermano país para los resultados electorales que se den en sus elecciones que nuestra participación sea de colaboración para que la paz brille no solamente en la República Bolivariana de Venezuela sino en América Latina”, manifestó.

Asimismo expresó su disponibilidad para reunirse “con todos los actores políticos para conocer de cerca de parte de ellos mismos las inquietudes que tengan para nosotros poder actuar sobre ellas, (…) tenemos la experiencia de haber asistido a las elecciones desde México hasta argentina y en este país desde muchos años ya sus procesos electorales”, destacó.

