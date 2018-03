El Nazareno de San Pablo: Una tradición que une a Venezuela

ND / 28 mar 2018.- Este miércoles santo todas las iglesias de Venezuela se visten de morado para la procesión del Nazareno. La más grande sale desde la Basílica Santa Teresa, en Caracas, donde miles de devotos se unen para expresar su fe a esta advocación de Jesucristo.

El párroco de la Basílica Santa Teresa, monseñor Henry William Padilla, precisó que este año se espera que más de dos millones de personas asistan a las 19 misas y procesión del Nazareno, así lo reseñó Correo del Orinoco.

En cuanto a la seguridad, el viceministro de Prevención y Seguridad Ciudadana, Endel Palencia, dijo que fueron dispuestos 22.235 funcionarios en Caracas para resguardar a los temporadistas y feligreses de todas partes del país que acuden a los actos religiosos.

Una fe que nació hace más de 400 años

Una pieza tallada en madera de pino de Flandes que data del siglo XVII, cuya creación es atribuida al escultor Felipe Ribas, y que representa a Jesucristo cargado la cruz, es la que los venezolanos conocen como Nazareno de San Pablo, tradición que comenzó en 1597 y que fue consagrada el 4 de julio de 1674 por fray Antonio González Acuña, quien fue obispo de Caracas.

Una vez que fue trasladada a Caracas, esta advocación del Hijo de Dios se convirtió en “la devoción de todo hijo de Caracas”. En todas las iglesias del país sale la imagen del Nazareno en procesión, pero es en la Basílica de Santa Teresa donde se concentra la mayor cantidad de feligreses para adorarlo. Este año se realizarán 19 misas en la Catedral para su alabanza.

Según la tradición, cuando el escultor finalizó de tallar su obra, el Nazareno se le apareció y le dijo: “Dónde me has visto que tan perfecto me has hecho”.

La procesión del Nazareno dura entre tres y cuatro horas. Este año se anunció un cambio en la dinámica. Después de las tres de la tarde saldrá la procesión con la imagen del Nazareno, que pasará por la esquina de Cruz Verde y frente a los tribunales hasta bajar a la plaza La Concordia. Según monseñor Padilla, este cambio busca tener un contacto más directo con las parroquias.

Al Nazareno de San Pablo se asocia una leyenda muy conocida por los pobladores de Caracas. Esta historia cuenta que una terrible peste de vómito negro azotó la ciudad en 1579. Fue entonces cuando decidieron sacar la imagen en rogativa para pedir por los enfermos. Durante la procesión el Nazareno de San Pablo pasó por un huerto que quedaba cerca de su templo y su corona de espinas se quedó atascada en un racimo de limones. Los devotos recogieron estos frutos, que sirvieron como cura para los que habían sido afectados por la peste.

Algunos devotos hacen promesas al Nazareno y luego, durante la misa y procesión, visten trajes morados para agradecer por los favores recibidos.

